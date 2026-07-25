Pogacar karnyújtásnyira a Tour-sikertől, a zárószakaszt átírják az erdőtüzek

Az ecuadori Richard Carapaz pöttyös trikóban győzött szökésből a Tour de France országúti kerékpáros körverseny királyetapján, míg a szlovén Tadej Pogacar a záró szakasz előtt továbbra is jelentős fölénnyel vezet, ezzel egy lépésre van ötödik összetett sikerétől, írja az MTI.

A szlovén ezúttal segített

A 20. etapon a 170,9 kilométeres táv rajtjának Le Bourg-d’Oisans adott otthont, az 5450 méter szintemelkedésű szakasz Alpe d’Huez-en zárult. Négy kifejezetten nehéz emelkedő, egy első és három kiemelt kategóriás hegy nehezítette a kerékpárosok dolgát, egyúttal lehetőséget kínált a pöttyös trikóért még versenyben lévőknek, hogy hegyi pontokat gyűjtsenek. A címre hárman pályáztak: a világbajnok Pogacar, a francia Valentin Paret-Peintre, illetve Carapaz. A sárga trikós Pogacar ugyanakkor jelentős összetettbeli előnye fényében előzetes nyilatkozatai alapján inkább az utolsó szakasz megnyerésében volt érdekelt, míg ezúttal arra fókuszált, hogy segítsen a harmadik hely és a legjobb fiatalt illető fehér trikó megszerzésében mexikói csapattársának, Isaac del Torónak.

Carapaz korai bátor támadásával megnyerte az első hegyi részhajrát, majd szökésből a következő két emelkedőn, így az idei Tour legmagasabb hegyén, a 2642 méteres magasságával az ötödik legmagasabb alpesi hágónak számító Galibier-n is elsőként haladt át, ezzel biztosította első helyét a hegyi pontversenyben.

Az emelkedőkön hősiesen küzdő Mads Pedersen ugyanígy tett a sprinterek pontversenyében azzal, hogy megnyerte a részhajrát. Így számára a zöld trikó, Carapaznak a pöttyös biztos, amennyiben vasárnap célba érnek.

Az esélyesek csoportjában Pogacar ígéretéhez híven a többi segítő elfáradása után már a Galibier-n beállt vezetni Del Torónak, az addig négy-öt perc körül mozgó hátrány a szökéshez képest rohamosan kezdett csökkenni a sárga trikós tempójától. A negyedik helyen álló Paul Seixasnak problémái voltak, a boly élére pedig Del Toro, majd újra Pogacar állt a záró emelkedőn, le is szakították a 19 éves franciát.

Evenpoel faragott rajta, de jelentős a hátránya

Az utolsó hegyen a végjátékra a szökésből csupán három olyan hegymenő maradt elöl, akik egyaránt nyertek korábban háromhetes körversenyt. Közülük az amerikai Sepp Kuss támadott, hosszú ideig magabiztosan vezetett Carapaz előtt, ám a hajrában lejtmenetben kétszer is elesett, a másodiknál csupán a kőkorlát fölé szerelt háló akadályozta meg a nagy zuhanástól. Az ecuadori így könnyedén előzte meg őt és ugyanazon a 3,7 kilométeren, amellyel az egy nappal korábbi szakasz is véget ért és ahol harmadik lett. Ezúttal a királyetap megnyerését ünnepelhette a 2019-es Giro d’Italia bajnoka, aki pályafutása harmadik, idei második Tour-szakaszát nyerte, utóbbit három napon belül.

Az esélyesek közül Remco Evenepoel indult meg, Pogacar szemmel láthatóan tudta volna tartani a tempóját, ám ott maradt segíteni mexikói csapattársának. Evenepoel lehajrázta Kusst a második helyért, utánuk pedig Pogacar és Del Toro annak tudatában gurultak át összeölelkezve a célvonalon, hogy mindketten dobogóra állhatnak másnap Párizsban. Evenepoel faragott ugyan 45 másodpercet a hátrányából összetettben Pogacarhoz képest, ám

utóbbi így is közel hat és fél perccel vezet az utolsó nap előtt.

Del Toro hátránya már közel tíz perc, Seixasnak már majdnem 12 perc a lemaradása a negyedik pozícióban.

Így amennyiben vasárnap célba ér, a szlovén világbajnok lesz a 113. Tour de France összetettjének győztese, ezzel csatlakozik az örökrangsor élén öt sikerrel álló francia Jacques Anquetil, belga Eddy Merckx, francia Bernard Hinault és a spanyol Miguel Induráin mellé. (Az amerikai Lance Armstrongot doppingolás miatt utólag megfosztották hét elsőségétől.)

A záróetap a hagyományoknak megfelelően az ünneplésről, illetve a párizsi körözésről szól majd, a hajrának szokás szerint a Champs-Elysées ad otthont. A körpályában a tavalyi kiírás után ezúttal is helyet kap a párizsi olimpián megmászott Montmartre, amelyre most háromszor kaptatnak fel a bringások. A Bordeaux körüli erdőtüzek nyomán a rendvédelem tagjainak egy részét ugyanakkor átcsoportosítják, így az eredeti rajtvárosból, Thoiryból buszokkal átviszik a kerékpárosokat Párizsba, a táv 133 kilométerről 89 kilométerre rövidül, a fővárosban viszont két nagy körrel több lesz a táv az előzetesen tervezetthez képest.

20. szakasz, Le Bourg-d’Oisans – Alpe d’Huez, 170,9 km, hegyi befutó 1. Richard Carapaz (ecuadori, EF Education-Easypost) 4:59:39 óra 2. Remco Evenepoel (belga, Red Bull-BORA-hansgrohe) 26 másodperc hátrány 3. Sepp Kuss (amerikai, Visma-Lease a Bike) 31 mp h. 4. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Emirates-XRG) 1:05 perc hátrány 5. Isaac del Toro (mexikói, UAE Emirates-XRG) azonos idővel Az összetett élcsoportja: 1. Pogacar 72:53:44 óra 2. Evenepoel 6:26 perc hátrány 3. Del Toro 9:42 p h.