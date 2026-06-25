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A következő élő közvetítés része Kapitális skót hibák segítették a könnyed brazil sikert

Sima brazil, izzadtságszagú marokkói siker

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 24: Matheus Cunha #9 of Brazil celebrates with Lucas Paqueta #20 after scoring the team's third goal during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Scotland and Brazil at Miami Stadium on June 24, 2026 in Miami Gardens, Florida. Robert Cianflone/Getty Images/AFP
ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Matheus Cunha és Lucas Paqueta gólöröme
admin Pincési László
2026. 06. 25. 02:06
MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 24: Matheus Cunha #9 of Brazil celebrates with Lucas Paqueta #20 after scoring the team's third goal during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Scotland and Brazil at Miami Stadium on June 24, 2026 in Miami Gardens, Florida. Robert Cianflone/Getty Images/AFP
ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Matheus Cunha és Lucas Paqueta gólöröme

A brazil válogatott 3-0-ra legyőzte a skót csapatot a C csoport elsőjeként lépett a legjobb 32 közé. Az előző tornán negyedik marokkói válogatott kétszer is hátrányba került ugyan, végül 4-2-re verte Haitit, és a második helyen jutott tovább.

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