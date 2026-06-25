A brazil válogatott 3-0-ra legyőzte a skót csapatot a C csoport elsőjeként lépett a legjobb 32 közé. Az előző tornán negyedik marokkói válogatott kétszer is hátrányba került ugyan, végül 4-2-re verte Haitit, és a második helyen jutott tovább.
A következő élő közvetítés része Kapitális skót hibák segítették a könnyed brazil sikert
Sima brazil, izzadtságszagú marokkói siker
ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Matheus Cunha és Lucas Paqueta gólöröme
ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Matheus Cunha és Lucas Paqueta gólöröme
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