„Kezdtem azt érezni, van még esély arra, hogy maradhassak” – szerződést hosszabbított a Fradi mellőzött védője

A védő meglehetősen kevés játékidőhöz jutott a közelmúltban, tavaly a Kecskemétben is megfordult kölcsönben, de a jelek szerint megváltozott a státusza, miután Borbély Balázs lett a vezetőedző.

„Miután kinevezték Borbély Balázst vezetőedzőnek, onnantól kezdtem el érezni azt, hogy van még esély arra, hogy itt maradhassak. Az új edzővel már az első beszélgetés is azt sugallta nekem, hogy számít rám. És nyilván ő azért ismert, tehát tudja, hogy én milyen karakter vagyok.

Én ha bíznak bennem, akkor tényleg akár a csillagos eget is le tudom hozni az edzőknek. Bízom benne, hogy most ez fog kijönni belőlem

– nyilatkozta a Fradinak Botka.

A 31 éves, 30-szoros magyar válogatott védő a Budapest Honvéd nevelése, 2017 januárjában igazolt a Ferencvároshoz, ahol a kecskeméti kölcsönjátékot leszámítva azóta is játszik. Botka hét bajnoki címet és három Magyar Kupát nyert az FTC-veé. A 2025/26-os évadban három NB I-es meccsen és egy Mol Magyar Kupa-találkozón lépett pályára, így eddig a Ferencváros mezében 164 bajnokin, 14 MK-mérkőzésen és 48 nemzetközi kupatalálkozón jutott szóhoz, 10 gólt és 13 gólpasszt jegyzett.