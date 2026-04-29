Jó hír a futballfüggőknek: öt nappal a vb-döntő után már rajtol az NB I

A magyar szövetség (MLSZ) honlapján megjelent versenykiírás szerint az idei utolsó fordulóra december 18-20-án, a jövő évi elsőre pedig január 29-31-én kerül sor.

A lebonyolításban nem lesz változás, vagyis a 12 csapat mindegyike három alkalommal találkozik minden ellenfelével.

Jön az osztályozó

Az élvonal 11. helyezettje a másodosztály másodikjával 2027. május 29-én találkozik az osztályozón, semleges pályán. A helyszínt az MLSZ határozza meg.

Az NB II következő idénye július 26-án rajtol és a harmincadik fordulóval 2027. május 23-án zárul. A MOL Magyar Kupa első fordulóját augusztus 1-2-án rendezik, a döntőt pedig 2027. május 8-án játsszák.