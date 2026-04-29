magyar focinb1nb 1nb2
Foci

Jó hír a futballfüggőknek: öt nappal a vb-döntő után már rajtol az NB I

Vasvári Tamás / MTI
Az idei bajnokságból már csak két kör van hátra, de az komoly izgalmakat ígér, mivel a Fradi és a Győr harcol az aranyért.
24.hu
2026. 04. 29. 15:53
Öt nappal a nyári világbajnokság döntője után, július 24-én kezdődik és 2027. május 23-án ér véget a labdarúgó NB I következő idénye.

A magyar szövetség (MLSZ) honlapján megjelent versenykiírás szerint az idei utolsó fordulóra december 18-20-án, a jövő évi elsőre pedig január 29-31-én kerül sor.

A lebonyolításban nem lesz változás, vagyis a 12 csapat mindegyike három alkalommal találkozik minden ellenfelével.

Jön az osztályozó

Az élvonal 11. helyezettje a másodosztály másodikjával 2027. május 29-én találkozik az osztályozón, semleges pályán. A helyszínt az MLSZ határozza meg.

Arról, hogy az NB II-es klubok mit szóltak az osztályozó bevezetéséről, itt írtunk.

Az NB II következő idénye július 26-án rajtol és a harmincadik fordulóval 2027. május 23-án zárul. A MOL Magyar Kupa első fordulóját augusztus 1-2-án rendezik, a döntőt pedig 2027. május 8-án játsszák.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik