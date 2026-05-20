Belföld

Nárciszhagymát ettek a gyerekek egy várpalotai óvodában, öten kórházba kerültek

admin Vaskor Máté
2026. 05. 20. 18:58

Öt gyereket vittek kórházba egy várpalotai óvodából, mert nárciszhagymát ettek az udvaron, értesült az RTL Híradó.

A játék után az egyik gyerek rosszul lett, és kiderült, hogy a kerítés mellől szedtek egy nárciszt. A növény minden része mérgező.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a csatorna megkeresésére közölte, négy kislányt és egy kisfiút szállítottak kórházba megfigyelésre, jellemzően hányinger illetve hasfájás volt a panaszuk.

Campanari-Talabér Márta polgármester közlése szerint a gyerekek már jól vannak, de éjszakára még a kórházban maradnak.

Az esetet a polgármester és a rendőrség is vizsgálja.

