Nárciszhagymát ettek a gyerekek egy várpalotai óvodában, öten kórházba kerültek

Öt gyereket vittek kórházba egy várpalotai óvodából, mert nárciszhagymát ettek az udvaron, értesült az RTL Híradó.
A játék után az egyik gyerek rosszul lett, és kiderült, hogy a kerítés mellől szedtek egy nárciszt. A növény minden része mérgező.
Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a csatorna megkeresésére közölte, négy kislányt és egy kisfiút szállítottak kórházba megfigyelésre, jellemzően hányinger illetve hasfájás volt a panaszuk.
Campanari-Talabér Márta polgármester közlése szerint a gyerekek már jól vannak, de éjszakára még a kórházban maradnak.
Az esetet a polgármester és a rendőrség is vizsgálja.