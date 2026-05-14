„Tíz másodperc alatt megegyeztünk, mert szeretek focizni” – szerződést hosszabbított Böde Dániel Pakson

A 39 éves csatár a mostani idényben 22 bajnoki mérkőzésen kapott szerepet, 793 játékperc alatt tíz gólt is lőtt. A klub honlapja azt is kiemelte, hogy 2010 óta minden szezonban eljutott tíz találatig – igaz, volt idény, amikor a Fradi játékosaként.

Körülbelül tíz másodperc alatt sikerült megegyeznünk a folytatásról. Jól érzem magam, fizikailag is jó állapotban vagyok, szeretek focizni. Rövid távon mindig nagy motiváció, amikor a góljaim után kifuthatok a gyermekeimhez. Ez egy olyan érzés, ami minden alkalommal plusz erőt ad. Hosszabb távon pedig ott van bennem a cél, hogy az örökranglistán megelőzzem Illés Bélát, aki már csak 13 mérkőzéssel áll előttem. De most a legfontosabb, hogy méltóan zárjuk ezt a szezont

– idézte a klub honlapja Bödét.

Az 527 NB I-es mérkőzésnél járó támadó több nagy skalpot is begyűjthet a következő szezonban, Illés Béla (540) mellett Kuttor Attila 560, Végh Zoltán 570 meccsel áll a mindenkori szereplésszámok dobogóján.