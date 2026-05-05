sportfocilabdarúgás
Foci

Nem lehet elégszer visszanézni, ahogy az afrikai kommentátor ordít a tanzániai csodagól láttán

24.hu
2026. 05. 05. 08:17
Varázslatos gólt lőtt a Simba SC veterán támadója, Clatous Chama.

A tanzániai bajnokság 20. fordulójában az első két helyezett csapott össze egymással, a Simba viszont villámrajtot vett a Young Africans ellen. A tizedik percben már 2-0 szerepelt az eredményjelzőn, ráadásul Chama akkora gólt lőtt, hogy a kommentátor is teli tüdőből ordított. A védők mögé ívelt labdát ugyanis akrobatikus mozdulattal, félfordulatból lőtte hálóba.

A csodagólra egyébként hamar érkezett a válasz, a rangadó pedig 2-2-es döntetlennel zárult.

