Újabb klasszisról derült ki, hogy kihagyja a vébét sérülés miatt

A spanyol klub közleménye szerint a 28 éves védő bal lábát kellett operálni, a felépülése pedig akár októberig is eltarthat. Ezzel biztossá vált, hogy nem állhat Carlo Ancelotti rendelkezésére a nyári világbajnokságon.

Militao mellett a Real Madrid támadója, Arda Güler is combhajlítóizom-sérülést szenvedett, csak ő a jobb combjában. A török játékosnak azonban nem súlyos a sérülése, a klubszezonjának ugyan vége, de van esély a vb-szereplésre is. Az El Clásicóról azonban mindenképp hiányozni fog.

A labdarúgás történetének első 48 csapatos világbajnokságát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi, a torna június 11-én kezdődik. A brazilok a skótokkal, a haiti, valamint a marokkói válogatottal vannak azonos csoportban. Korábban több klasszis is kénytelen volt bejelenteni, hogy lemarad a tornáról, többek között Serge Gnabry, Xavi Simons, de az arccsonttörést szenvedő Luka Modric sem lehet nyugodt.