„A világbajnoki álmoknak sajnos számomra vége” – lemarad a vébéről a Bayern húzóembere

Serge Gnabry a Real Madrid elleni BL-mérkőzésen.
2026. 04. 22. 20:16
Egy edzésen elszenvedett közelítőizom-szakadás miatt lemarad a nyári labdarúgó-világbajnokságról Serge Gnabry, a Bayern München és a német válogatott támadója.

A hírt maga a futballista adta hírül közösség oldalán, miután megindultak a találgatások az állapotát illetően.

Nagyon kemény néhány nap van mögöttem. Újra megnyertük a Bundesligát és még rengeteg sikerért léphetünk pályára a Bayernnel ebben az idényben. Ami a világbajnoki álmokat illeti a válogatottal, azoknak sajnos számomra vége. Az ország nagyobb részéhez hasonlóan én is itthonról szorítok majd a srácokért. Most a felépülésemre kell koncentrálnom és készen állni a következő szezon előtti felkészülési időszakra

– közölte Gnabry a bejegyzésében.

 

A bajnoki címet nyerő Bayern München a Bundesliga mellett versenyben van a Német Kupáért is, az elődöntőben a Bayer Leverkusennel csap össze, míg a Bajnokok Ligájában a címvédő Paris Saint-Germainnel találkozik majd.

Serge Gnabry ebben a szezonban 21 Bundesliga-mérkőzésen nyolc gólt szerzett és hét gólpasszt adott, komoly szerepe van abban, hogy a müncheniek támadósora ligarekordot jelentő mennyiségű gólt termelt az idényben. Az utóbbi időben alapember volt a válogatottban is: mind a hat világbajnoki selejtezőn kezdő volt, ahogy a márciusi két barátságos mérkőzésen, Svájc és Ghána ellen is.

Julian Nagelsmann német szövetségi kapitány a tervek szerint május 12-én hirdeti ki a vb-keretet. A németek a vb-újonc Curacaóval, valamint Ecuadorral és Elefántcsontparttal szerepelnek azonos csoportban a labdarúgás történetének első 48 csapatos világbajnokságán, amelynek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont.

