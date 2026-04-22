„A világbajnoki álmoknak sajnos számomra vége” – lemarad a vébéről a Bayern húzóembere

A hírt maga a futballista adta hírül közösség oldalán, miután megindultak a találgatások az állapotát illetően.

Nagyon kemény néhány nap van mögöttem. Újra megnyertük a Bundesligát és még rengeteg sikerért léphetünk pályára a Bayernnel ebben az idényben. Ami a világbajnoki álmokat illeti a válogatottal, azoknak sajnos számomra vége. Az ország nagyobb részéhez hasonlóan én is itthonról szorítok majd a srácokért. Most a felépülésemre kell koncentrálnom és készen állni a következő szezon előtti felkészülési időszakra

– közölte Gnabry a bejegyzésében.

A bajnoki címet nyerő Bayern München a Bundesliga mellett versenyben van a Német Kupáért is, az elődöntőben a Bayer Leverkusennel csap össze, míg a Bajnokok Ligájában a címvédő Paris Saint-Germainnel találkozik majd.

Serge Gnabry ebben a szezonban 21 Bundesliga-mérkőzésen nyolc gólt szerzett és hét gólpasszt adott, komoly szerepe van abban, hogy a müncheniek támadósora ligarekordot jelentő mennyiségű gólt termelt az idényben. Az utóbbi időben alapember volt a válogatottban is: mind a hat világbajnoki selejtezőn kezdő volt, ahogy a márciusi két barátságos mérkőzésen, Svájc és Ghána ellen is.

Julian Nagelsmann német szövetségi kapitány a tervek szerint május 12-én hirdeti ki a vb-keretet. A németek a vb-újonc Curacaóval, valamint Ecuadorral és Elefántcsontparttal szerepelnek azonos csoportban a labdarúgás történetének első 48 csapatos világbajnokságán, amelynek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont.