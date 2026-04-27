A norvégok panaszt tesznek a FIFA elnöke ellen

Gianni Infantino és Donald Trump a világbajnoki sorsoláson.
Tasos Katopodis - FIFA/FIFA via Getty Images
2026. 04. 27. 20:34
A Norvég Labdarúgó Szövetség (NFF) panaszt tesz a FIFA elnöke, Gianni Infantino miatt.

A skandinávok szerint átlépett egy határt a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség első embere, amikor létrehozott egy díjat, hogy átadja az Amerikai Egyesült Államok elnökének. Az NFF vezetői úgy látták, hogy Infantino ezzel megsértette a szervezet politikai semlegességről szóló szabályzatát, amikor békedíjat adott Donald Trumpnak.

Kritikusak vagyunk a díjjal, mert a FIFA-kongresszuson szóba se került. Nincs legitimitása, és egyértelműen túllépi a FIFA hatáskörét. Komoly probléma, hogy alaptalanul vezetnek be egy politikai díjat

– idézte a norvég NRK.no Lise Klaveness elnököt.

Az eset miatt az emberi jogokkal foglalkozó FairSquare is panaszt tett a FIFA-nál Infantinóra. Ezt támogatják a norvégok, azt remélve, hogy másik világbajnoki részvétellel rendelkező szövetségek is követik a példáját.

