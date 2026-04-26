Egyiptomban már tudják, hogy Szalah az utolsó meccsét játszotta a Liverpoolban

Alex Livesey / Getty Images
2026. 04. 26. 11:26
Minden jel arra mutat, hogy Mohamed Szalah szombaton utoljára lépett pályára a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool labdarúgócsapatának színeiben.

Az egyiptomi válogatott igazgatója, Ibrahim Hasszan szerint ugyanis a Crystal Palace ellen 3-1-re megnyert bajnoki mérkőzésen a csatár combhajlító sérülést szenvedett, amely miatt ebben az idényben már nem lesz bevethető.

Az angol klub még nem közölt részleteket a 60. percben lecserélt Szalah állapotáról. „Szakadása van, ami négy hét kihagyást jelent” – jelentette ki a sportvezető, aki hozzátette, a támadó a június 11-én kezdődő világbajnokságra felépül.

Pont négy hét van hátra a bajnoki idényből

A 33 éves futballista azt már korábban bejelentette, hogy nyáron kilenc szezon után elhagyja a Liverpoolt, amelyre még négy Premier League-találkozó vár májusban: 9-én a klubvilágbajnok Chelsea-t, 24-én a Brentfordot fogadja, míg 3-án a Manchester United, 17-én pedig Aston Villa vendége lesz.

Szalah 2017-ben igazolt az AS Romától Liverpoolba, ahol hatalmas szerepe volt abban, hogy csapata visszakerült az angol bajnokság élmezőnyébe.

Legendaként távozik klubtól

Alapembere volt a Premier League-érában a klub első bajnoki címét szerző csapatnak, számos rekordot megdöntött, és 440 mérkőzésen jegyzett 257 góljával az egyesület történetének harmadik legeredményesebb játékosa.

Négyszer is gólkirálya volt a PL-nek, emellett két-két bajnoki címet és Ligakupát, valamint Bajnokok Ligáját, Klubvilágbajnokságot, európai Szuperkupát, FA Kupát és angol Szuperkupát nyert a Poollal.

Ahogy lejött a pályáról, az felért egy búcsúval a közönségtől:

Szalah ebben az idényben 39 tétmeccsen szerepelt, ezeken 12-szer talált be és kilenc gólpasszt adott. Az egyiptomi csapat Belgiummal, Új-Zélanddal és Iránnal szerepel azonos csoportban a nyári világbajnokságon.

