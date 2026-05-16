Bejártuk a bukott hatalom központjait Magyar Péterrel

Magyar Péter és csapata többször bizonyították már, hogy nincsenek híján drámai érzéknek. Most nem arra gondolunk, amikor két nappal a választási győzelem után a Tisza Párt elnöke a Sándor-palota erkélyéről megpillantotta a Karmelita teraszán tébláboló Orbán Viktort és azt mondta: „abszolút filmszínház”, hanem arra,

ahogy az új miniszterelnök elődje hivatalának „bevételét” közvetítette.

Beiktatása után ugyancsak két nappal, nem sokkal sötétedés után Magyar Péter élő videóban jelentkezett be a Karmelita kertjéből, ahonnan egyrészt bejelentette, hogy hivatalos felszólítást írt a még hivatalban lévő fideszes ügyvezető minisztereknek: tájékoztassák a beiktatása óta történt döntésekről és pénzügyi kötelezettségekről, másrészt Orbán Anita, Vitézy Dávid, Ruff Bálint, Pósfai Gábor és Velkey György akkor még miniszterjelöltek társaságában rögtönzött „tárlatvezetést” tartott Orbán Viktor akkor már egykori rezidenciáján.

A késői időpont, illetve az, hogy egy több mint másfél évtizeden át megingathatatlannak tűnő hatalmi gépezet központjában jártunk, fura asszociációkat indított be.

Nerror háza

Orbán Viktor a harmadik kétharmados győzelme után, 2019-ben tette át székhelyét a budai várba, a középkori kolostor, helyén a XVIII. század végén épült Várszínház milliárdokból felújított épületébe. Az átépítés, mint annyi minden a Nemzeti Együttműködés Rendszerében folytonos ködösítés közepette zajlott. Az állami propaganda éveken egyetlen szót sulykolt Orbán Viktor munkahelyével kapcsolatban: puritán.

Még akkor is, ha tudni lehetett, hogy:

a NER-ben szintén bevett szokás szerint a beruházás költsége az eredeti terv többszörösére emelkedett, mire befejeződött a munka,

kiszivárgott, hogy a Szépművészeti Múzeumból harmincnyolc műtárgyat vittek át Karmelitába

és fény derült arra is, hogy a menzát a legendás Gundel üzemelteti az épületben.

Aki nem volt bejáratos a miniszterelnöki hivatalba, korábban csak annyit tudhatott az épületről, amennyit az állami propaganda megmutatott belőle, meg amennyit a hivatalos fotók és videók hátterében felfedezhető easter eggekből, illetve a Hadházy Ákos által nyilvánosságra hozott szivárogtatásokból ki lehetett következtetni.

A magyarok többsége eddig legfeljebb kívülről láthatta az épületet, leggyakrabban egy-egy tüntetés végén. Az elmúlt öt évben már akkor sem túl közelről.

A Karmelita kolostor és a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Rogán Antal hivatalának környékét 2021 végén kordonnal zárták körbe.

A kerítés felhúzásának indoklása először a környező építkezésekre hivatkozott, majd amikor kiderült, hogy ez nyilvánvalóan nem igaz, a védett személyek biztonságának garantálása lett a magyarázat. A védvonalat (ahogy a 2007-ben, a Kossuth téren kordont bontó Orbán Viktortól tanulták) többször próbálták felszámolni akciózó politikusok és tüntető diákok: utóbbiak ellen 2023 áprilisában, nagy botrányt kiváltva könnygázt vetettek be az oszlató rendőrök.

A Karmelita hét éven át a totális misztikum ködébe burkolózott. Ez az illúzió tört darabokra, amikor május 11-én Magyar Péter videón mutatta meg, hogyan néz ki belülről az épület. A jelenetről nem volt nehéz azokra felvételekre asszociálni, melyeket 2014 februárjában, Ukrajnában, a frissen megbuktatott Viktor Janukovics oroszpárti bábelnök ingatlanjaiban készítettek a Euromaidan forradalmárjai.

Az új miniszterelnök és már beiktatott miniszterei nem álltak meg itt: május 15-én délelőtt, ezúttal már ellenállás nálkül kordont bontottak, majd bejelentették, hogy megnyitják a nyilvánosság előtt a Karmelitát. Az első két napra meghirdetett kétezer hely pillanatok alatt betelt, de Magyar Péter megígérte, hogy a nagy érdeklődésre tekintettel szerveznek még hasonló alkalmakat.

Uralkodói múzeum

Szombaton reggel a régóta várt esőre álló időben ácsorgott egy kisebb tömegnyi újságíró, riporter és operatőr a Várban, a Karmelita bejáratánál a sajtó számára, Magyar Péter vezetésével meghirdetett épületbejárásre. Egy apró sátortető alatt már ott várakoznak azok a beengedő munkatársak, akik ellenőrzik majd a civil látogatók regisztrációját. Nem irigyeljük őket, ha egész nap ott kellett állniuk.

A miniszterelnök Köböl Anita kormányszóvivő, Pósfai Gábor belügyminiszter, Papp Gábor, a Várkapitányság turisztikai és kulturális igazgatója, illetve Papp Henrietta történész társaságában pontban fél kilenckor érkezik, és rögtön jelzi, hogy tempósan kellene haladnunk, hogy ne akadályozzuk a fél órával később kezdődő lakossági intézménylátogatás első csoportját.

Megtudjuk: a sajtóbejárás során nemcsak a Karmelitába és Rogán Antal volt minisztériumának épületébe kukkantunk be, hanem átsétálunk a Mátyás-templom szomszédságában álló egykori pénzügyminisztérium épületébe is, melyet végül Pintér Sándor belügyminisztériuma vett birtokba.

A Karmelita belülről olyan, mint egy főúri kastély. Ölnyi vastag, hófehér falak és boltívek között, kisméretű spalettás ablakok mellett elsétálva, tükörfényesen csillogó padlón koppannak lépteink.