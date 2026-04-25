Beszaladtak a pályára ünnepelni a drukkerek, de egy perccel később elúszott a feljutásuk

A National League, vagyis az angol ötödosztály rendkívüli idényen van túl. A Boreham Wood csapata 90 ponttal lett mindössze negyedik (!), de a Carlisle United is csak harmadik helyen zárt 95 egységgel. A sors úgy hozta, hogy az első két helyezett egymás ellen zárta a szezont, az éllovas York a Rochdale vendége volt.

A National League-ből csak a bajnok jut fel egyenes ágon, így a York kétpontos előnye miatt győzelmi kényszerben játszottak a hazaiak. A gól nélküli rendes játékidő után minden mindegy alapon ment is előre a Rochdale, végül Emmanuel Dieseruvwe a 95. percben befejelte a labdát a hálóba. Az öröm mámorában számos szurkoló a pályára rohant, ám hamarosan kiderült, korai volt még az ünneplés.

A játékvezető ugyanis hat perc hosszabbítást rendelt el, a drukkerek invázióját követően le is vezette még a maradék másfél percet. Ebben pedig jött a dráma. A York ugyanis kiegyenlített, egy látszólag blokkolt lövésnél a játékvezető ítélete szerint teljes terjedelmével áthaladt a labda a gólvonalon. A találat szabályossá vált, a Rochdale hátránya két pont marad, így 106 pont sem volt elég az egyenes ági feljutáshoz.

A National League-ben rájátszás következik, a negyedik és hetedik hely közötti csapatok az első körben találkoznak, a győztesekre pedig a Rochdale és a Carlisle vár. A York mellett csak a rájátszás győztese jut majd fel. Érdekesség, hogy még a bajnoki „döntő” előtt közös közleményt adott ki a York és a Rochdale, mert meglátásuk szerint a liga van már annyira erős, hogy két csapat is automatikusan feljusson, sőt, egy harmadik csapat is kiérdemelhetné a feljutást osztályozón.