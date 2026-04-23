foci-vb 2026iráni fociválgatottolasz fociválogatottfoci-vb
Foci

„A vb-részvételt ki kell érdemelni!” – Olaszország visszautasította, hogy Irán helyett induljon

The national football teams of Algeria and Uruguay will hold a friendly match at Allianz Stadium in Torino, Italy, on March 31, 2026. (Photo by Mauro Ujetto/NurPhoto)
24.hu
2026. 04. 23. 20:26
Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja megpróbálta hátba támadni az iráni labdarúgó-válogatottat, amikor felajánlotta Olaszországnak, hogy négyszeres világbajnokként vegye át az ázsiai csapat vb-helyét. Az olaszok azonban hallani sem akarnak erről.

Donald Trump globális partnerségekért felelős különmegbízottja, Paolo Zampolli arra kérte a FIFA-t, hogy Irán helyett Olaszország indulhasson a nyári világbajnokságon. Zampolli azzal érvelt, hogy az olaszok négy vb-aranya elég indok a részvételre.

A La Gazzetta dello Sport szerint azonban az európai válogatott nem lesz ott, az ötlet ugyanis sem Olaszországban, sem Iránban nem aratott osztatlan sikert.

Először Luciano Buonfiglio, az Olasz Olimpiai Bizottság (CONI) elnöke utasította el az ötletet:

Először is nem hiszem, hogy ez lehetséges lenne. Másodszor, sértve érezném magam. Ki kell érdemelni, hogy kijussunk a világbajnokságra

– nyilatkozta.

Ugyanezen a véleményen volt Andrea Abodi sport- és ifjúsági miniszter is:

Olaszország a világbajnokságon? Nem lenne helyénvaló, a pályán kell kvalifikálni magunkat

– jelentette ki.

Az iráni kormány szóvivője, Fatemeh Mohejerani annyit közölt, labdarúgó-válogatottjuk teljes mértékben felkészült a 2026-os, az Egyesült Államokban megrendezendő világbajnokságra.

„Megtettük a szükséges intézkedéseket, hogy ezek a fiúk büszkén és sikerrel vehessenek részt a tornán” – mondta.

Kapcsolódó
Az iráni válogatott tagjai ünnepelnek, miután bebiztosították a világbajnoki részvételt.
Trumpot nem érdekli, a FIFA-nak fejfájás: mi lesz Irán sorsa a foci-vb-n?
Kevesebb, mint száz nap van hátra focivébé rajtjáig, ám a torna egyik házigazdája (Egyesült Államok) Izraellel együtt támadja a vb-kijutó Iráni Iszlám Köztársaságot, mely pedig izraeli célpontok és az Öböl-térségben található amerikai katonai bázisok ellen intéz viszontcsapásokat. Előfordulhat, hogy a labdarúgás világszervezetének át kell rendeznie a mezőnyt, ha Irán nem tud részt venni a vb-n. Hetvenhat éve nem volt példa hasonlóra.

Ajánlott videó

Most már nem a Fradi az esélyes, de megremeg-e az ETO lába a bajnoki cím kapujában?

Friss

Népszerű

Összes
Sokat nyerhet vele a hazai oktatás, de kockázatot is hordoz – portré Rubovszky Ritáról
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik