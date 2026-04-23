„A vb-részvételt ki kell érdemelni!” – Olaszország visszautasította, hogy Irán helyett induljon

Donald Trump globális partnerségekért felelős különmegbízottja, Paolo Zampolli arra kérte a FIFA-t, hogy Irán helyett Olaszország indulhasson a nyári világbajnokságon. Zampolli azzal érvelt, hogy az olaszok négy vb-aranya elég indok a részvételre.

A La Gazzetta dello Sport szerint azonban az európai válogatott nem lesz ott, az ötlet ugyanis sem Olaszországban, sem Iránban nem aratott osztatlan sikert.

Először Luciano Buonfiglio, az Olasz Olimpiai Bizottság (CONI) elnöke utasította el az ötletet:

Először is nem hiszem, hogy ez lehetséges lenne. Másodszor, sértve érezném magam. Ki kell érdemelni, hogy kijussunk a világbajnokságra

– nyilatkozta.

Ugyanezen a véleményen volt Andrea Abodi sport- és ifjúsági miniszter is:

Olaszország a világbajnokságon? Nem lenne helyénvaló, a pályán kell kvalifikálni magunkat

– jelentette ki.

Az iráni kormány szóvivője, Fatemeh Mohejerani annyit közölt, labdarúgó-válogatottjuk teljes mértékben felkészült a 2026-os, az Egyesült Államokban megrendezendő világbajnokságra.

„Megtettük a szükséges intézkedéseket, hogy ezek a fiúk büszkén és sikerrel vehessenek részt a tornán” – mondta.