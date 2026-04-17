Jogos-e a félelem és reszketés a magyar fociban a kormányváltás miatt?

Az április 12-i választások után pár nappal természetesen még nincs hivatalban a leendő miniszterelnök és a kormánya, így egyelőre egyetlen intézkedést, törvényt sem hoztak vagy írtak felül, mégis felbolydult méhkashoz hasonlít a magyar futball, annak is leginkább a sokmilliárdos állami támogatásból fénylő felső háza.

Meglehet, a pánikhangulat annak a választási kommunikációs kampányfogásnak a kisülése, amelynek részeként a Nemzeti Sport már bő két hónappal a Tisza Párt győzelme előtt petíció kitöltésére biztatta az olvasóit, amelyben a Fidesz veresége esetére azt vizionálta, hogy

ellehetetlenülne az utánpótlás-nevelés, az akadémiai rendszerek összeomlanának, eltörölnék a sportolói adókedvezményeket, bezárnának a sportlétesítmények, drasztikus adó- és járulékemelés következne.

A sportvezetők feltehetőleg most ettől tartva próbálnak sürgősen lépni.

A másik lehetőség, hogy a Fidesz-kormányhoz erős szálakkal kötődő klubtulajdonosok valós információk, saját gazdasági helyzetük, bevételeik prognosztizált csökkenése alapján döntenek a nadrágszíj meghúzása mellett.

Ugyanis az elmúlt években jelentős állami támogatáshoz jutó NB I-es klubok háza tájáról azonnali megszorító intézkedésekről hallani. Utánajártunk, miért ekkora a pánik, van-e/lehet-e alapja a félelemnek, illetve milyen konkrét lépéseket fontolgatnak a klubok.

Bizonytalanságot erősítő faktorok