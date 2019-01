A Dortmund korábbi sztárja fizet, hogy játszhasson

Jakub Błaszczykowski minden idők egyik legszebb átigazolására készül. Nevelőegyesülete, a Wisla Kraków ugyanis pénzügyi gondokkal küszködik, olyannyira, hogy a csődeljárás sem kizárt.

A klasszis lengyel szélső pedig nem felejtette el, honnan indult:

Błaszczykowski úgy igazolhat Krakkóba, hogy egyetlen vasat sem kap fizetésként, ezzel is segítve a csapatot. Sőt, még a futballista akar fizetni: 1,3 millió zloty, vagyis cirka 300 ezer eurót ajánlott a klubnak.

Az eseményekről még a Borussia Dortmund is beszámolt egy tweet formájában, ahol rengeteg meccset lehúzott korábban. Nem csoda, hogy a klub szívesen emlékszik a lengyelre, a Jürgen Klopp-éra meghatározó szélsője pazar karriert futott a sárga-feketéknél:

All respect to our Kuba, who is on the verge of joining his boyhood club Wisla Krakow without pay and has assisted them financially to help revive the Polish side 💛👏🏼 pic.twitter.com/IkRdWobzFy

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) 2019. január 12.