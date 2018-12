Látni kell a Legia gólja utáni őrületet

Aki egy picit is képben van a lengyel focival, az pontosan tudja, hogy a Legia Varsó szurkolói néha egészen elképesztő dolgokra képesek. A látványos koreográfiákról híres tábor ezúttal is kitett magáért: a csütörtöki, hétközi bajnokin a Zagłębie Sosnowiec elleni mérkőzésen kétszer is hátrányba került a csapat, Adam Hlouseknek csak a 84. percben sikerült egalizálnia. Ekkor azonban felrobbant az aréna, a vendég drukkerek örömükben tüzet gyújtottak, pár percre a meccs is félbe szakadt.

Ettől persze még jobban lázba jöttek a Legia játékosai és a 88. percben sikerült még egy győztes gólt is bevinni. A mérkőzésen egyébként végig pályán volt Nagy Dominik is, így ő is szem- és fültanúja lehetett a hihetetlen hangulatnak. A két szurkolótábor egyébként nagyon baráti kapcsolatot ápol egymással, a tűzijátékra állítólag mindenképp sor került volna a barátság jegyében.

Győzelmével a varsói klub az élre állt az Ekstraklasa tabelláján és ott is telelhet, ha a Lechia Gdansk nem szerez pontot szombaton a Górnik Zabrze ellen.

Nyitókép: legia.net