Kegyetlenre sikerült Diego Costa újévi tréfája

Ha Jürgen Klopp esetében azt írtuk, nagyjából ilyennek képzeltük ők a felhőtlen szórakozás közben, akkor ugyanez igaz Diego Costára és az ő kis újévi tréfájára. A brazil származású spanyol válogatott csatár a pályán nem kér, de nem oszt is kegyelmet, beleáll az összes konfliktusba, bár ezek nagy részét leginkább ő gerjeszti.

Hogy a testvérével mennyit bunyózhattak kicsiként, és most milyen a viszonyuk, azt nem tudjuk, mindenesetre Diego Costa a frászt hozta Jairra, akit petárdázással keltett.

I’m not saying Diego Costa is mad, but he did just wake up his brother like this… pic.twitter.com/6cXM3B2mzy

— AtléticoFans (@AtleticoFans) 2019. január 1.