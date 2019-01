Fél éven belül minden top bajnokságban lesz már videobíró

Nem túlzás, ha azt állítjuk, a labdarúgás történetének jelentős éve volt 2018. A labdarúgásban akkora pénzek forognak már kockán és annyira kézenfekvő, hogy a mai technikát is bevessék, hogy az alkalmazása elkerülhetetlenné vált. Sokan sokáig hadakoztak ellene, ám azzal, hogy a 2018-as világbajnokságon is bevetették a VAR-t, végleg eldőlt, hogy ez lesz a futball jövője. Megnéztük, hol használják a rendszert már most és melyik ligákban tervezik bevezetni.

Kassai Viktor a VAR úttörője

Van valami egészen misztikus a magyar játékvezető és a videobíró “kapcsolatában”. Kassai Viktor volt ugyanis az első játékvezető a világon, aki a VAR segítségét kérte a 2016-os klubvilágbajnokság elődöntőjében, a kolumbiai Atlético Nacional és a japán Kashima Antlers meccsén. A 29. percben történt esetnél előbb továbbengedte a játékot, majd mégis megnézte a felvételeket és végül tizenegyest ítélt.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) nagyon meg volt elégedve a látottakkal és láss csodát? Két évvel később a világbajnokság minden meccsén szerepelt a VAR. Más kérdés, hogy sok esetben még így sem sikerült jó döntést meghozni, a Szaúd-Arábia-Egyiptom mérkőzésen például napestig vitatkozhat bármely két szurkoló, vajon valóban tizenegyes volt-e Ali Gabr megmozdulása, vagy Fahad al-Muvallad dobta föl magát?

Ami biztos azonban, hogy a rendszer alapvetően jól vizsgázott a FIFA szemében, még ha akadtak is gyermekbetegségei. Olyannyira sikerrel járt a videobíró, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) is döntő elhatározásra jutott: ideje behozni a VAR-t a Bajnokok Ligájába és az Európa Ligába is. Az első tervek szerint 2019 nyarától mutatkozott volna be a legnagyobb európai sorozat, csakhogy történt valami, ami mindent megváltoztatott.

Itt jön újra képbe Kassai Viktor.

A magyar bíró A BL-szezon legnagyobb tévedését hozta össze a Manchester City–Sahtar Donyeck mérkőzésen. Az angolok csatára, Raheem Sterling a földbe rúgott, ám a magyar bíró mégis tizenegyest ítélt az angoloknak.

Rengetegen követelték a csúnya hiba miatt, hogy érkezzen minél előbb a VAR, az ehhez hasonló hibák kiküszöbölésére és az UEFA hallgatott is a panaszáradatra: a szervezet bejelentette, hogy a 2018-2019-es BL-szezon egyenes kieséses szakaszában már használni fogják a videobírót. Ezzel pozítív és negatív értelemben is összefonódott Kassai neve a rendszerrel, hiszen ő használta először jól, de az ő hibája miatt került idő előtt a BL-be is.

Már a top ligákból sem hiányzik

Ez mind szép és jó, csakhogy az UEFA előtt már többen is rájöttek, hogy kár lenne nem kihasználni a technika vívmányát. A világ legelső bajnoksága, ahol videobírót használtak hivatalos mérkőzésen azonban nem európai: az Egyesült Államok harmadosztályában, a New York Red Bulls 5-1-re verte az Orlando City tartalékcsapatát. A 2016 decemberében lejátszott bajnoki az első profi liga, ahol erre sor került.

A top bajnokságok közül Németországban már 2017 nyarán elhatározták, hogy jön a VAR, az első használatra pedig nem kellett sokat várni: az első fordulóban ítélt a játékvezető tizenegyest a Bayern München javára, a Bayer Leverkusen ellen. A tizenegyest Robert Lewandowski bevágta, a bajorok pedig 3-1-re nyertek.

Érdekesség, hogy a Serie A első esete is napra pontosan megegyezik, ugyanis a Serie A-ban is szerepet kapott a VAR már a 2017-2018-as szezontól. A szintén augusztus 19-én rendezett Juventus-Cagliari találkozón ítélt büntetőt a bíró, miután Alex Sandro felrúgta Duje Copot a tizenhatoson belül. A tizenegyest viszont Gianluigi Buffon kivédte, a Zebrák pedig 3-0-ra győztek az olasz bajnokság nyitányán.

Spanyolországban a jelenlegi szezon az első, amikor a videobírót használják, Juan Luis Larrea, a spanyol szövetség ügyvezető elnöke már 2017 októberében bejelentette, hogy érkezik a VAR. A La Liga első érvényesített gólja kissé fura azonban, Esteban Granero szabadrúgásánál ugyanis elegendő segítség lett volna a gólvonal technológia is. Ami viszont tény: az Espanyol-Valencia (2-0) találkozó első találata volt az első, amit a videobíró segítségével vált érvényessé.

A spanyolokkal egy időben, vagyis a mostani szezonban vezette be a VAR-t a francia bajnokság is. A Ligue 1 első technikai asszisztensét már augusztus 10-én munkába fogták – több mint két héttel Graneróék előtt. Az Olympique Marseille-Toulouse (4-0) meccs első gólja előtt ítéltek tizenegyest kezezés miatt. Szigorú volt Ruddy Buquet bíró, de Dimitri Payetet ez persze nem zavarta, az OM pedig bedarálta ellenfelét a második félidőben.

Talán nem meglepő, hogy a hagyományokhoz csökönyösen ragaszkodó angolok adták be utoljára a derekukat az újításnak. Eleinte csak a rendszer tesztelését jelentette be az angol szövetség (FA), novemberben azonban érkezett a bejelentés, miszerint a Premier League következő idényében, vagyis 2019 nyarától a szigetországban is használják majd a VAR-t.

Ezzel egyszersmind az öt top bajnokságba megérkezik a videobíró, ahogyan sorra fogják majd bizonyára bejelenteni további ligák is a használatát. Már csak egy kérdés maradt: vajon az NB I-be, mikor jön?

Nyitókép: Visionhaus/Getty Images