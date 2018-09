Tesztelik a videobírós rendszert a Premier League-ben

A válogatott szünetet követően megkezdik a videobírós rendszer (VAR) tesztelését az angol labdarúgó-bajnokságban. A Sky Sports értesülései szerint a jövő hétvégén esedékes forduló szombaton 16 órakor kezdődő összecsapásain tesztelik először a rendszert, amelyet a nyári oroszországi világbajnokságon sikerrel alkalmaztak.

Sajtóhírek szerint a Premier League vezetése 15 találkozón tesztelné a technológiát úgy, hogy a játékot a videószobából figyelemmel kísérő játékvezetők nem lesznek összeköttetésben a mérkőzést dirigáló bíróval.

The Premier League will trial VAR at 15 matches this season – starting after the international break, Sky Sports News understands: https://t.co/64OmBkH1ef pic.twitter.com/gsSh512gw4

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 2018. szeptember 5.