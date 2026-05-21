Osztrák kancellár a Magyar Péterrel közös tájékoztatón: A bizalomhoz párbeszéd kell

Magyar Péter külföldi körútjának részeként csütörtökön délelőtt Christian Stocker néppárti osztrák kancellárral tárgyalt a Bécs központjában található szövetségi kancellári hivatal barokk palotájában.

A kancellár a tárgyalás után tartott sajtótájékoztatón beszélt a Magyarországon a vállalatokat sújtó különadókról is, amelyek sértik a megbízhatóságot, és az osztrák cégeket is diszkiriminálják. Azt kéri a magyar kormánytól, hogy forduljanak megértéssel ehhez a helyzethez. Azt mondta, hogy a bizalom érdekében szükség van a párbeszédre, ezért nagy örömére szolgál, hogy Marta Schulz gazdasági kamarai elnökkel, egyes osztrák vállalati szereplőkkel is találkozni fognak a két ország gazdaságügyi miniszterei társaságában.

Stocker megjegyezte, hogy a hosszútávú regionális érdekek eléréséhez szükség van a partnerségre és az együttműködésre. Magyarral egyetértenek abban, hogy a regionális együttműködést el kell mélyíteni, ugyanis világos, hogyha összpontosítják erőiket, akkor többet tudnak elérni, tette hozzá. Mint mondta, politikai, kulturális, gazdasági és történelmi szinten is közös alapokkal rendelkezik a térség. A két ország közös problémákkal és célokkal bír. „A szomszédaink mindig a leglogikusabb szövetségeseink, ha Brüsszelben érvényre akarjuk juttatni érdekeinket”, és ha ezt egy erős Európában akarjuk megtenni – fogalmazott.

Magyar Péter először kiemelte, külön örül annak, hogy a kancellár megmutatta neki a szobát a palotában, ahol gróf Andrássy Gyula egykori miniszterelnök, az Osztrák-Magyar Monarchia közös külügyminisztere dolgozott. A miniszterelnök szerint Andrássy szelleme ma is velünk van, és a személye jó példa arra, hogy Ausztria és Magyarország szinte minden problémát meg tud oldani, ha békében, egymást segítve dolgoznak közösen.

Magyar Péter a tervek szerint meglátogatja Alexander Van der Bellen államfőt is.