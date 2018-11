Hadi állapotok miatt maradhat el az Arsenal meccse

Ukrajnában egyes részein bevezették a hadi állapotot, ezért a Vorszkla-Arsenal Európa Liga-mérkőzés veszélybe került. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) úgy határozott kedden, hogy Poltava helyett Kijevben kell megrendezni a találkozót. Csakhogy a hazai csapat szerdán jelezte, nem biztos, hogy ki tud állni.

– idézi az AP hírügynökség a Vorszkla elnökét.

BREAKING: Vorskla Poltava say club cannot guarantee they will be able to play against @Arsenal in the @EuropaLeague tomorrow after venue was moved to Kiev. #SSN

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 2018. november 28.