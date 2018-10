“Öreg idióták vagyunk, tönkretesszük a futballt”

A Napoli elnöke, Aurelio De Laurentiis mindig is a szókimondó vezetők közé tartozott. A francia La Parisiennek adott interjújában is elég keményen beszólt, nagyjából mindenkinek – még saját magának is. Az olasz elnök szerint hosszú és nézhetetlen lett minden focimeccs.

“Tönkretesszük a futballt. A jövőn kellene gondolkoznunk, láthatjuk, az összes gyerek inkább videojátékozik. Nyolc év múlva a mostani gyerekek nem fognak a labdarúgással törődni. Ez mind a mi hibánk, öreg idióták vagyunk.

Túl sok unalmas meccs van, amelyek hosszúak, el lehet aludni rajtuk. Mindent meg kell változtatnunk.

Egyre lejjebb süllyedünk.”

– idézi a lap De Laurentiist.

A Napoli vezetőjének azonban megoldási javaslata is van – kérdés, ki ért vele egyet? Merthogy mindent átalakítana.

Harminc perces félidők, közte pár percnyi szünet lenne a legjobb rendszer szerintem. Az öt topliga legjobb csapatai játszhatnánk egy új kupasorozatban a Bajnokok Ligája helyett. Ezeknek a bajnokságoknak első négy helyezettje indulhatna el rajta, az húsz csapat lenne. A csoportköröknél pedig csak egy meccs lenne a klubok között, szóval nem oda-vissza vágós párharcokat vívnának.

– fejezte be De Laurentiis.

Az olasz Napoli szerda este a francia Paris Saint-Germain ellen bizonyíthatja, hogy a Bajnokok Ligája csoportköre még ma is izgalmas.

