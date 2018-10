Cristiano Ronaldo közleményben tagadja a nemi erőszakot

Újra nyomoznak C. Ronaldo nemi erőszak-ügyében

Nehéz heteken van túl a Juventus ötszörös aranylabdása, miután Kathryn Mayorga azzal állt elő, hogy Cristiano Ronaldo megerőszakolta őt 2009-ben, Las Vegasban. A 33 éves futballista először egy kissé fura Instagram-videóban nevezte nevetségesnek az állítást, most viszont hogy a Las Vegas-i rendőrség nyomoz, Twitteren osztott meg egy közleményt, amelyben mindent tagadott.

Ronaldo azt írta, tiszta a lelkiismerete, és várja a vizsgálatok eredményeit. Ha valakinek lettek volna kétségei, a médiának természetesen nem fog az ügyben nyilatkozni, mert nem akarja etetni a trollokat.

Kategórikusan elutasítom a velem szemben felhozott vádakat. A nemi erőszak egy olyan súlyos büntény, amely teljesen szemben áll azzal, amit én képviselek az életben. Nem fogok erről beszélni, nem fogom megengedni, hogy néhány ember az én hátamon kússzon feljebb. Tiszta lelkiismerettel állok minden vizsgálat elé

– írta a Twitteren a sportoló.

Mayorga ügyvédje keresetet nyújtott be, amivel azt szerette volna elérni, hogy a 2009-es ügyet ismét elővegyék. Ronaldo azt mondta, a nő beleegyezett az aktusba, de ellentmondásba keveredett, mert később úgy fogalmazott, hogy Mayorga többször is kérte, hogy fejezze be.

A 2009-es eset után a futballista és Mayorga peren kívül megegyeztek egymással, és a futballista 375 ezer dollárt fizetett a nőnek. Mayorga pedig azt nyilatkozta, azért hozta elő ismét az ügyet, mivel a szexuális zaklatások áldozatai által indított #metoo-mozgalom példát mutatott számára.