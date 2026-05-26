kánikulameleghőségnyár
Belföld

Csúcsra jár kedden és szerdán a kánikula

admin Vaskor Máté
2026. 05. 26. 06:20

Nyugat-Európában már a 40 fokot közelíti a hőmérséklet, amelyből nekünk is jut egy kicsi, bár hazánkban csak kicsivel 30 fok felett alakulnak a maximumok kedden, írja a kiderül.hu.

Kedden általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomolyfelhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között várható. Késő este 19, 24 fok lesz.

Szerdán szintén sok napsütés várható majd, de délután enyhe hidegfront érkezik, amely miatt több fokot esik a hőmérséklet a hét második felére.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Milák Kristóf edzésen is jobbat úszott, mint a kokszolimpia győztese
Megdőlt a májusi melegrekord Nagy-Britanniában
Ilyen még sohasem történt spanyol válogatottal és a Real Madriddal
Meglepetés: megvan, ki ülhet Hornyák Zsolt helyére a felcsúti kispadon
Az NKA-botránypénzek egyik nyertese fizette Kocsis Máté DPK-jának kampányrendezvényét
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik