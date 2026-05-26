Csúcsra jár kedden és szerdán a kánikula

Nyugat-Európában már a 40 fokot közelíti a hőmérséklet, amelyből nekünk is jut egy kicsi, bár hazánkban csak kicsivel 30 fok felett alakulnak a maximumok kedden, írja a kiderül.hu.

Kedden általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomolyfelhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között várható. Késő este 19, 24 fok lesz.

Szerdán szintén sok napsütés várható majd, de délután enyhe hidegfront érkezik, amely miatt több fokot esik a hőmérséklet a hét második felére.