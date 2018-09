Kellemetlen rekordot állított föl Dárdai Pál Herthája

Magyar futballrajongók számára izgalmas volt a Bundesliga negyedik fordulója. A Dárdai Pál vezette Hertha BSC hamar hátrányba került egy tizenegyesnek hála, amivel történelmet írt. A berlini csapat ugyanis az első, amely a szezon eddig összes mérkőzésén gólt kapott büntetőből.

Hertha BSC are the first team to concede a penalty in each of the first 4 matches of a Bundesliga season. Clumsy. #BSCBMG pic.twitter.com/vDCgD8XB0y

— OptaFranz (@OptaFranz) 2018. szeptember 22.