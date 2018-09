61 év után verte meg az olaszokat Portugália

Csak nem akar talpra állni az olasz válogatott. A csapat már a nyári világbajnokságról is lemaradt, de a selejtezők óta továbbra is bukdácsol. Miután pocsék meccsen döntetlent játszott a lengyelekkel hétvégén, hétfőn Lisszabonba utazott, ahol újra rettenetes játékot mutatva 1-0-ra kikapott. A győztes gólt Andre Silva szerezte nem sokkal fordulás után.

Az Eb-győztes sikerét nem túlzás történelminek nevezni, hiszen utoljára 1957-ben sikerült tétmérkőzésen megvernie a portugál csapatnak az Azzurrit.

🇵🇹🆚🇮🇹 Portugal claim their 1st competitive win against Italy since 1957 💪#NationsLeague pic.twitter.com/5IUS6drkm7

— UEFA Nations League (@UEFAEURO) 2018. szeptember 10.