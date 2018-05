Maffiatag lehet a vb-hős apja

Drámai meccsen jutott be a BL-be az Inter

Az Amalia névre keresztelt nyomozássorozat utáni maffiaperben érintett lett Vincenzo Iaquinta, 40-szeres olasz válogatott labdarúgó. A korábbi támadó ellen illegális fegyverviselés a vád, akár hat év börtönbüntetésre is ítélhetik. Az olasz csatár azonban annak is gyanújába keveredett, hogy egy maffiaszervezetet támogatott.

Az Amelia névre keresztelt nyomozássorozat hónapokon át zajlott, 2015 januárjában 117 embert tartóztattak le, és 330 millió eurónyi vagyont foglaltak le. Azóta zajlik a nyomozás, melyben mára 140-re duzzadt a vádlottak száma, de a vádak nagyon sokrétűek, zsarolástól pénzmosásig mindent megtalálni.

A 140 fő közé tartozik a 2006-os világbajnokságon aranyérmet érő gól szerzője, Iaquinta is, valamint édesapja is, aki az ügyészség szerint tagja is az érintett maffiaszervezetnek, a ‘Ndranghetának.

Nem Iaquintáék az elsők, akik ilyen piszkos ügybe keverednek a héten, kedd este röppent föl a hír, hogy három Napoli-játékos is a maffiával konspirált: a távozó Pepe Reina mellett a klub korábbi labdarúgói, Paolo Cannavaro és Salvatore Aronica keveredett gyanúba.

