Kialakult a BL-mezőny, ez a 32 csapat jutott a főtáblára

A Bajnokok Ligája-selejetező play offjának lezárásaval kialakult, hogy melyik 31 csapat kezdheti meg szeptemberben az elmúlt öt évben négyszer is győztes Real Madrid levadászását. Vannak ismerősök és újoncok is, spanyolok, angolok, németek, de találunk svájcit, ukránt és szerbet is.

A csapatok között 600 milliárd forintnyi eurót oszt majd szét az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA), már maga a csoportkörbe jutás milliárdos tétel a klubok számára.

A sorsolást csütörtökön kora este, Monacoban tartják, az első mérkőzések pedig szeptember 18-19-én játsszák.