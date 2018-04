Két kihagyott tizenegyes is belefért a Videoton győzelmébe

Rendkívül magabiztos győzelmet aratott a Videoton az NB I 25. fordulójának zárómérkőzésén. Nebojsa Vignjevic alaposan felforgatta kezdőcsapatát a hétközi Magyar Kupa-mérkőzéshez képest, Cseke Benjámin és Kálnoki-Kis Dávid is a középpályán kapott lehetőséget, míg Branko Pauljevic sem a védelemben kapott lehetőséget.

Egy darabig működött is a változtatás, azonban a 18. percben Huszti Szabolcs szögéete után Stefan Scsepovics fejelt gólt a tétova újpesti védők között, ezután pedig magához ragadta a kezdeményezést a Videoton. Fordulás után Mohl Dávid egy teljesen fölösleges szabálytalansággal ígéretes helyről ajándékozott szabadrúgást az ellenfélnek, Huszti pedig ragyogóan csavart a kapu bal oldalába.

A hajrában Loic Nego kapott jó labdát, benyargalt a tizenhatoson belülre, majd a kimozduló Filip Pajovic mellett a hálóba gurított. Az Újpest teljesen szétesett, sorban jöttek a Videoton-helyzetek, sőt két tizenegyest is kapott a székesfehérvári csapat: a 86. percben Pajovic kaszálta el az ellenfelét, a 93. percben pedig Litauszki Róbert becsúszása ért büntetőt. Mindkettőt a csereként beálló Kovács István végezte el, az elsőt csúnyán fölé rúgta, a másodikat középre lőtte Pajovicba.

A Haladás 2-1-re győzött Mezőkövesden a Diósgyőri VTK vendégeként, ezzel a miskolciak már négy bajnoki találkozó óta nyeretlenek. A mérkőzés elején nagy mezőnyfölényben játszott a Diósgyőr, mégis a Haladás gyors ellentámadásai jelentettek igazi veszélyt. Az első ilyen akció végén Antal Botond még bravúrral hárítani tudott, de másodjára már ő sem volt képes megakadályozni a vendégek vezető találatát. A szünetig hátralévő időben is a hazaiak irányítottak, de komoly helyzetük nem akadt.

A folytatás tökéletesen indult a zöld-fehérek számára, ugyanis első támadásukból Kovács Lóránt eredményes volt. A biztos előny tudatában a szombathelyiek visszahúzódtak, a DVTK így meddő mezőnyfölényben futballozott. Király Gábor kapujára ugyanakkor jószerivel semmiféle veszélyt nem jelentett, mígnem Ugrai Roland váratlanul szépített egy jól helyezett lövéssel. A Diósgyőr ezt követően is fölényben játszott, de komoly lehetőségei nem voltak.

Szintén 2-1-re nyert a Puskás Akadémia a Vasas vendégeként, amely 2017-ben az első győzelem a bajnokságban a a felcsútiaknak. A mérkőzés elején a Vasas volt kezdeményezőbb, a 22. percben mégis a vendégek jutottak vezetéshez: egy felcsúti szabadrúgás után a védő Spandler Csaba volt eredményes közelről. A hátrányba került házigazdák a szünetig több helyzetet kidolgoztak, de a befejezéseknél nem voltak elég pontosak és szerencsések, így elmaradt az egyenlítés.

A második félidőben továbbra is az angyalföldiek irányították a játékot, mezőnyfölényük idővel ígéretes lehetőségeket eredményezett. Egyenlíteni azonban nem sikerült, sőt a 84. percben a felcsútiak Radó András góljával bebiztosították a győzelmüket. A Vasas a ráadásban egy öngóllal szépített, de így is pont nélkül maradt.

A címvédő Budapest Honvéd hazai pályán 2-0-ra legyőzte a sereghajtó Balmazújvárost. A Honvéd az első perctől kezdve nagy fölényben futballozott, de komoly helyzetet nem tudott kidolgozni. A vendégek az első 45 percben nem találták el a kispestiek kapuját, ennek ellenére a második félidő elején a találkozó első ziccerét ők puskázták el. Ezt követően sokáig nem történt említésre máltó esemény, majd a csereként pályára lépő Danilo négy perccel az után, hogy Supka Attila pályára küldte, lefutotta ellenfelét és a kapuba lőtt.

A 84. percben óriási egyenlítési lehetőség adódott a Balmazújváros előtt, de Arabuli büntetőjét Gróf Dávid hárította. A 90. percben a Honvéd is 11-est kapott, Davide Lanzafame pedig kis szerencsével, november 18. után újra gólt szerzett az élvonalban.

A legizgalmasabb mérkőzést azonban a Debrecen paksi vendégjátéka hozta. Jobban kezdte a találkozót a DVSC, de aztán fokozatosan a Paks került fölénybe, mégis a Loki szerzett vezetést, Könyves Norbert góljával. A hazaiak nem tudtak reagálni, sőt Könyves egy kiugratást követően megduplázta az előnyt.

Szünet után gyors gólváltást láthatott a közönség, előbb Hahn János lőtte ki 18 méterről a bal alsó sarkot, majd azonnal jött a válasz: Haris Tabakovic egy baloldali beadás után kotorta a hálóba a labdát.

A paksi védelem a folytatásban sem állt a helyzet magaslatán, Tabakovic is duplázott, majd néhány perccel később a helyére beállt Takács Tamás is gólt lőtt. A félidő derekán ráadásul Kulcsár Dávidot reklamálásért kiállította a játékvezető, s ugyan Hahn második góljával emberhátrányban is szépíteni tudott a hazai csapat, ez már csak az eredmény kozmetikázására volt elegendő.

Eredmények – NB I, 25. forduló Videoton – Újpest 3-0 (1-0)

Gólszerző: S. Scsepovics 18., Huszti 54., Nego 82. Paks – Debrecen 2-5 (0-2)

Gólszerző: Hahn (48., 69.), illetve Könyves (31., 40.), Tabakovic (49., 55.), Takács T. (64.)

Kiállítva: Kulcsár D. (66.) Budapest Honvéd – Balmazújváros 2-0 (0-0)

Gólszerző: Danilo (74.), Lanzafame (91., 11-esből) Vasas – Puskás Akadémia 1-2 (0-1)

Gólszerző: Mevoungou (93., öngól), illetve Spandler (22.), Radó (84.) Ferencváros – Mezőkövesd 3-0 (1-0)

Gólszerző: Böde 32., Varga 50., Georgijevic 88. Diósgyőr – Haladás 1-2 (0-1)

Gólszerző: Ugrai 61. ill. Mészáros 20., Kovács 49. 1. Ferencvárosi TC 25 16 6 3 55–22 +33 54 2. Videoton FC 24 15 6 3 51–24 +27 51 3. Debreceni VSC 25 10 6 9 43–33 +10 36 4. Budapest Honvéd 24 10 5 9 39–39 0 35 5. Paksi FC 25 9 8 8 37–39 –2 35 6. Újpest FC 25 8 10 7 31–32 –1 34 7. Diósgyőri VTK 25 8 6 11 39–41 –2 30 8. Puskás Akadémia FC 25 7 8 10 30–38 –8 29 9. Szombathelyi Haladás 25 8 3 14 27–40 –13 27 10. Vasas FC 25 7 5 13 30–47 –17 26 11. Mezőkövesd Zsóry FC 25 6 8 11 30–47 –17 26 12. Balmazújváros 25 5 9 11 27–37 –10 24

