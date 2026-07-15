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„Reméltem, hogy a háromból az egyiken kijön majd ez a teljesítmény” – újra megdöntötte országos csúcsát Kozák Luca

Kozák Luca a nõi 100 méteres gátfutás döntõje után a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon.
Vasvári Tamás / MTI
Kozák Luca a nõi 100 méteres gátfutás döntõje után a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon.
24.hu
2026. 07. 15. 03:19
Kozák Luca a nõi 100 méteres gátfutás döntõje után a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon.
Vasvári Tamás / MTI
Kozák Luca a nõi 100 méteres gátfutás döntõje után a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon.
Kozák Luca 12.59 másodperces új országos csúccsal a hatodik lett női 100 méteres gátfutásban a 16. Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon.

Kozák a roppant erős futamban kifejezetten jól rajtolt és a végső győztes Masai Russelt leszámítva tartotta a lépést a többiekkel. Végül szorosan a hollandok klasszisa, Nadine Visser mögött ért be a hatodik pozícióban.

Mindezt 12.59 másodperc alatt hozta össze, így idén másodjára javított csúcsot: előbb 12.69-ről 12.66 másodpercre, most pedig újabb hét századot faragva, 12.59-re.

A 30 éves sprinter az MTI kérdésére elmondta, nagyon örül a magyar rekordnak, ugyanakkor nem szabad hátradőlnie, mert az Eb-ig még hátra van jó néhány hét, azalatt pedig lesznek még versenyei.

„Bíztam a jó eredményben, mert az egész szezonban jól és stabilan futottam, a pálya és a mezőny is jó volt, és időjárásilag sem tudom, mikor voltak legutóbb ennyire tökéletes körülmények.

Jövő héten még két viadalon indulok, reméltem, hogy a háromból az egyiken kijön majd ez a teljesítmény, boldog vagyok, hogy már az elsőn összejött. Most az lesz a cél, hogy stabilan 12.70-en belül, vagy hetven elején tudjak futni

– mondta Kozák Luca.

Az előzetesen sem lehetett kérdés, hogy Russell ér majd be elsőként a célba, egyedül azt nem lehetett tudni, milyen idővel győz. Nos, az igazán kiugró eredmény most nem jött neki össze és 12.33 másodperccel lett első, a világcsúcstól 21 századdal elmaradva.

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