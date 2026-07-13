„Újjászületés” – rákbetegségéről mesélt az olimpiai bajnok úszó, Kovács Ágnes

„Hosszú utat tettem meg az elmúlt bő két évben. 2024-ben a párizsi olimpia számomra egy jelkép volt, emlékeztetett arra, hogy milyen is olimpikonként készülni és küzdeni egy nagy megmérettetésre. 2024-ben képzeletben újra fejest ugrottam a mélyvízbe.

Ez a küzdelem ezúttal más volt, mint az eddigiek, az egyetlen versenytársamat úgy hívták: rosszindulatú daganat, az aranyérem pedig maga az élet volt

– írta hivatalos közösségi oldalán.

„Most már, ha csak óvatosan is, de ki merem mondani: sikerült megnyernem ezt a versenyt. A történetemet azért hozom nyilvánosságra, mert hiszek benne, hogy pozitív példaként hordoz egy olyan társadalmi üzenetet, amely figyelmeztethet, segíthet és erőt adhat másoknak is!”

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Két műtét, két izotópos kezelés

Kovács úgy fogalmazott, kisebbik fia másfél éves sem volt, amikor 2024-ben follikuláris pajzsmirigyrákkal diagnosztizálták, ami a pajzsmirigyben növekvő daganatok 10-20%-át teszi ki.

„Ennek a típusú ráknak esélye van a vérben történő további terjedésre a szervezetben, jelen esetben a legveszélyeztetettebb terület a csontok és a tüdő volt. Miután megkaptam a sokkoló diagnózist, 4-5 napig nem igazán tudtam aludni, és az egész világ szürke lett számomra. Nem tudtam, mi fog történni velem, nem tudtam, milyen a túlélési esélyem, nem ismertem egyáltalán a rákos betegségek protokollszabályait, fogalmam sem volt arról, hogy hogyan történik ennek a betegségnek a kezelése.

Egy dolgot azonban gyorsan felmértem, hogy most nagyon erősnek kell lennem, mert az elkövetkezendő időszakban sok feladat áll majd előttem.

Ma már átlátom azt, mennyire fontos egy rosszindulatú daganat időben történő diagnosztizálása és kezelése, mert az idő az, ami ebben a helyzetben életet menthet! Tisztában vagyok vele, hogy nem minden verseny egyforma, mint ahogy, a rák különböző típusai között is óriási különbség lehet, és sajnos az is igaz, hogy nem mindenki tud nyerni a végén. A legfontosabb viszont az, hogy amit, mi ma meg tudunk tenni a győzelemért, azt meg is kell tennünk! A környezetemben számos esetben tapasztaltam, hogy a félelem az egyik legnagyobb gát ebben a harcban, viszont a halogatás napról napra rontja a gyógyulási esélyeket.

Két műtétem volt, és két alkalommal vettem részt izotópos kezelésen, ami egy célzott sugárterápiás beavatkozás.

Az izotópos kezelés ötnapos izolált kórházi elhelyezéssel történik: egy kis szobában el voltam zárva a kezelés időtartama alatt a teljes külvilágtól, ami mentálisan és bizonyos esetekben fizikailag is megterhelő volt számomra. Ezután a kezelés után a sugárzás miatt tilos kiskorú gyermek közelében tartózkodni, ami még fájdalmasabbá tette a helyzetet, mert így 2 hétig távol kellett lennem a családomtól.”

Biztosan tudta: meg fog gyógyulni

„2025-ben, a második izotópkezelésem alatt betoltak egy MR-gépbe. Ennek a vizsgálatnak a célja, hogy kiszűrjék, átterjedt-e a betegség máshová a szervezetemben. Mondanom sem kell, életem leghosszabb 20 perce volt, amíg bent feküdtem a gépben, csak számoltam a másodperceket. A 20. perc után végre kitoltak a gépből, és jött a hír: nincs áttét!

Ez volt az a pillanat, amikor elkezdtek visszajönni a színek, azt éreztem, körülragyog a nap, és újra rám mosolyog az élet. Miután visszamentem a kórterembe, hosszú percekig a lelkem mélyéről csak zokogtam. Itt már biztosan tudtam: meg fogok gyógyulni!

Tudtam, hogy a teljes mentális és fizikális felépülésemhez még hosszú hónapok kellenek, de ott és akkor, amit éreztem, az maga az újjászületés volt.”

Kovács úgy fogalmazott, hogy ebben az időszakban a családi élete és a mindennapi dolgai mellett a befelé fordulásé, mondhatni egy belső utazásé volt a főszerep.

„Boldogan mondhatom, hogy az idei év már tele van megújulással számomra, hiszen teljesen visszajött az energiám, és újra a régi vagyok. Illetve a régi már sosem leszek, mert a történtek után azt gondolom, egy kicsit bölcsebb, megfontoltabb, egy átalakult értékrenddel rendelkező, úgymond frissített verzióm tért vissza.”