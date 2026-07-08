Hiába a bizalmatlansági indítvány, Szöllősi György maradt a sportújságíró-szövetség élén

A megjelent 203 tagból 202-en adták le voksukat, közülük 108-an szavaztak az elnökség maradása, 85-en pedig a visszahívása mellett, nyolcan tartózkodtak, egy szavazat pedig érvénytelen volt.

Az elnökség visszahívásához az alapszabály szerint jelen lévők legalább kétharmadának a szavazatára lett volna szükség.

Ezért indították a bizalmatlansági indítványt

Az MSÚSZ több mint ötven tagja május közepén bizalmatlansági indítványban kezdeményezte az összes elnökségi tag felmentését a tisztségéből. Az indoklásuk szerint sérti az alapszabályt és összeegyeztethetetlen a benne foglalt célokkal, feladatokkal, hogy a tagok az MSÚSZ központi e-mail-címéről április 10-én politikai tartalmú levelet kaptak Orbán Viktortól, a hivatalából azóta távozott miniszterelnöktől, illetve politikai állásfoglalás volt a „Petíció a sport jövőjéért” aláírása is a szervezet, ezáltal tagjai nevében.

Az aláírók kifogásolták még az MSÚSZ működésének transzparenciáját, illetve hogy a szövetség nem kezelte a sportszervezetek, sportolói menedzsmentek és az újságírók közti nézeteltéréseket, így előfordult, hogy teljes szerkesztőségeket tiltottak ki rendezvényekről, bizonyos klubok összes eseményéről, ami az újságírók, a sportolók és a szurkolók érdekeivel egyaránt ellentétes volt.

Arról, hogy Szöllősi mit szólt a bizalmatlansági indítványhoz, itt írtunk.

A rendkívüli közgyűlésen nem volt meg a szükséges létszám

Az MSÚSZ ezt követően összehívta a rendkívüli közgyűlést július negyedikére Budapestre.

Ám mivel akkor nem jelent meg a szükséges létszám (mindössze kilencen tették tiszteletüket), ezért tartották meg most Lakitelken a megismételt közgyűlést, amely a létszámtól függetlenül már határozatképes volt.

Szöllősi Györgyöt 2015-ben választották az MSÚSZ elnökének, megbízatása – akárcsak az elnökségé – 2028-ig szól. Szöllősit hétfőn felmentették a Nemzeti Sport főszerkesztői posztjáról.

„A legenyhébb kifejezés, hogy nem mindenki értett egyet azzal, amit más gondolt, ami az újságunkban megjelent. Vannak munkatársak, akik szerint megbocsáthatatlan dolgok történtek a lap szellemisége ellen” – írta véleménycikkében a Szöllősi felmentése után kinevezett ideiglenes főszerkesztő, Somogyi Zsolt.