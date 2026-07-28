Kivonultak az amerikai diplomaták az ENSZ BT üléséről a francia nagykövet felszólalása alatt

Az ENSZ Biztonsági Tanácsában (BT) hétfőn kisebb diplomáciai botrányt váltott ki, hogy az Egyesült Államok képviselői elhagyták a testületet, amikor Jérome Bonnafont, Franciaország ENSZ-nagykövete felszólalt, írja az MTI.

Az ügy hátterében az áll, hogy Franciaország képviselői korábban párhuzamot vontak az Egyesült Államok és a kommunista Észak-Korea között, ami felháborodást váltott ki Washingtonban.

A hasonlat már pénteken elhangzott egy nyilatkozatban, amikor az ENSZ-közgyűlés megszavazta Volker Türk emberi jogi főbiztos mandátumának négy évre szóló meghosszabbítását. Tíz ország, köztük az Egyesült Államok, Izrael, Észak-Korea, Nicaragua és Oroszország is ellenezte Türk megbízatásának meghosszabbítását.

Az Egyesült Államok egykor az emberi jogok világítótornya volt. Mára már nem az. Most elszigetelten áll Észak-Korea, Nicaragua, Mali és Oroszország oldalán. És a világ már nem hallgat rájuk

„ írta Franciaország genfi ENSZ-képviselete.

Dan Negrea amerikai diplomata hétfőn hazug hatásvadászatnak nevezte a francia nyilatkozatot.

A tanácsnak van egy tagja, amelyik erkölcsi felháborodást színlel és úgy tesz, mintha kioktathatna minket minden kérdésben

– tette hozzá. Úgy fogalmazott, a kioktatások még olyan kérdésekben is érkeznek, mint az emberi jogok, amelyeknek semmi közük a nemzetközi békéhez és biztonsághoz.

Franciaország és az Egyesült Államok az ENSZ BT vétójoggal rendelkező állandó tagjai. A hétfői ülésen az ukrajnai háború kérdését tárgyalta a testület.

Jeff Bartos amerikai ENSZ-diplomata a pénteki voksoláson arra szólította fel a tagállamokat, hogy szavazzanak nemmel Türk újrakinevezésére. Azt mondta, hogy „ha ez a közgyűlés tolerálja az eljárási túlkapásokat, a háttéralkukat és az ENSZ-pozíciók visszaélésszerű használatát, annak következményei lesznek. Az Egyesült Államok azonnal felül fogja vizsgálni szerepvállalását, részvételét és finanszírozását”.