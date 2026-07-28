Kamionfülkére zuhant egy 27 tonnás konténer a csepeli konténerterminálon, megvádolták a 47 éves sofőr halálát okozó targoncást

Kamionfülkére zuhant egy konténer a csepeli konténerterminálon. A járműben tartózkodó 47 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A rettenetes baleset 2023 márciusában történt, az ügyészség most emelt vádat a halálos balesetet okozó gondatlan targoncással szemben.

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint az 54 éves targoncás munkavállalóként dolgozott a csepeli logisztikai telephelyen. Az ominózus délután az egyik targoncás kollégájával együtt a konténerek szokásos vasúti szerelvényekre rakodását végezte a telephelyen. Munkájuk során a telephelyen tárolt konténereket először a kollégája emelte fel és mozgatta meg, majd őt követte a vádlott a saját targoncájával.

Vészfékezés

Az egymás utáni haladásuk során az elől haladó kollégája idejében észlelte, hogy előttük egy, a telephely szabályzata szerint a rakodás zavartalansága érdekében tiltott helyen álló nyergesvontató várakozik, amit úgy tudott csak kikerülni, hogy az általa szállított könnyebb konténert a szerelvény fölé emelte és így haladt el a nem várt akadály mellett. Mindez azonban a mögötte haladó terheltnek már nem sikerült, mivel az általa szorosan követett, előtte haladó targonca és rakománya takarta a kilátását.

– közölte az ügyészség.

A vádlott emiatt már csak késve tudta megkezdeni a kikerülő manővert. És bár a dudálást követő hirtelen vészfékezése során a targoncája 5 km/óra sebességre lelassult, a járműve a mintegy 27 tonnás konténerrel együtt így is megdőlt, és a rakománya a várakozó nyergesvontató fülkéjére zuhant. A fülkében tartózkodó teherautó sofőrje olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

A végzetes balesethez az vezetett, hogy a targoncás az általa vitt konténert a lehetőségekhez képest nem a legkisebb magasságban, a targonca első tengelyéhez képest nem a legkisebb kinyúlással szállította, és olyan erősen fékezett, ami a járműve rakománnyal együtt bekövetkező borulásához vezetett. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést kért a halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolt targoncásra.