A politika túlzott jelenléte keltett feszültséget a Nemzeti Sportban – írja a Szöllősi Györgyöt váltó főszerkesztő

„Jelentős feszültség halmozódott fel, amelyet a politika túlzott beáramlása okozott – a sportba és a sportlapba egyaránt” – írta véleménycikkében a Nemzeti Sport új, ideiglenes főszerkesztője, Somogyi Zsolt.

A közmédiát az átmeneti időszakban vezető Horváth P. András kérésére hétfőn azonnali hatállyal mentesítette a munkavégzés alól Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport orbánista főszerkesztőjét, aki nyíltan kampányolt a Fidesznek az újságban.

Somogyi elődje működéséről azt írja,

az NS dolgozóit, s ezt aligha innen tudja meg Gyuri, nagyon megosztották a döntései. A legenyhébb kifejezés, hogy nem mindenki értett egyet azzal, amit más gondolt, ami az újságunkban megjelent. Vannak munkatársak, akik szerint megbocsáthatatlan dolgok történtek a lap szellemisége ellen.

Úgy folytatta, a lap olvasóit a sport, és nem a politika érdekli: