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Sport

A politika túlzott jelenléte keltett feszültséget a Nemzeti Sportban – írja a Szöllősi Györgyöt váltó főszerkesztő

Tessely Zoltán Facebook oldala
admin Papp Atilla
2026. 07. 08. 10:35
Tessely Zoltán Facebook oldala
Vannak munkatársak, akik szerint megbocsáthatatlan dolgok történtek a lap szellemisége ellen.

„Jelentős feszültség halmozódott fel, amelyet a politika túlzott beáramlása okozott – a sportba és a sportlapba egyaránt” – írta véleménycikkében a Nemzeti Sport új, ideiglenes főszerkesztője, Somogyi Zsolt.

A közmédiát az átmeneti időszakban vezető Horváth P. András kérésére hétfőn azonnali hatállyal mentesítette a munkavégzés alól Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport orbánista főszerkesztőjét, aki nyíltan kampányolt a Fidesznek az újságban.

Somogyi elődje működéséről azt írja,

az NS dolgozóit, s ezt aligha innen tudja meg Gyuri, nagyon megosztották a döntései. A legenyhébb kifejezés, hogy nem mindenki értett egyet azzal, amit más gondolt, ami az újságunkban megjelent. Vannak munkatársak, akik szerint megbocsáthatatlan dolgok történtek a lap szellemisége ellen.

Úgy folytatta, a lap olvasóit a sport, és nem a politika érdekli:

Nem kérdés, hogy a tizenhat éven át tartó kormányzásnak rengeteget köszönhet a sport (fejlesztések, támogatások), a szurkolók, olvasók jól tudják, miről van szó. Az már vita témája lehetne, hogy a sportba, főleg a futballba öntött pénzmennyiség megfelelően hasznosult-e. Lehetett volna sikeresebb a magyar válogatott vagy a magyar bajnok a nemzetközi porondon, mint amennyit a kormány rá költött? Nem meglepő: ahányan vagyunk, annyiféle választ adunk erre a kérdésre, mégis jól érzékelhető a vágy, hogy az olvasóink a sportra, a sportolóra, a végeredmény megszületésének okaira, hátterére kíváncsiak – a politikára, ha mégoly meghatározó is a sportban, sokkal kevésbé.

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