Megszúrtak egy izraeli férfit Ozorán

Megszúrtak egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztivál területén. A Fejér vármegyei rendőrség közlése szerint a sérültet a mentők kórházba szállították, az üggyel összefüggésben,

életveszélyt okozó testisértés bűncselekmény gyanúja miatt két férfit állítottak elő, elszámoltatásuk jelenleg is folyamatban van.

A rendőrség a fesztivál területéről további három férfit, egy belga, egy izraeli és egy portugál állampolgárt állított elő dílerkedésért.

Ozorán tavaly is történt késelés, valamint több gázpalack is felrobbant.