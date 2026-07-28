ozora fesztiválkéselés
Belföld

Megszúrtak egy izraeli férfit Ozorán

Janos Illesi / Getty Images
admin Papp Atilla
2026. 07. 28. 17:29
Janos Illesi / Getty Images
Életveszélyt okozó testisértés gyanúja miatt két férfit állítottak elő.

Megszúrtak egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztivál területén. A Fejér vármegyei rendőrség közlése szerint a sérültet a mentők kórházba szállították, az üggyel összefüggésben,

életveszélyt okozó testisértés bűncselekmény gyanúja miatt két férfit állítottak elő, elszámoltatásuk jelenleg is folyamatban van.

A rendőrség a fesztivál területéről további három férfit, egy belga, egy izraeli és egy portugál állampolgárt állított elő dílerkedésért.

Ozorán tavaly is történt késelés, valamint több gázpalack is felrobbant.

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