Főügyészség: A Szőlő utcai ügy sértettjeinek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül

A Szőlő utca ügyben zajlik a nyomozás, de a hatóságok nem közölnek részleteket – tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség kedden az MTI-vel.

A hivatalt azzal kapcsolatban kereste meg a nemzeti hírügynökség, hogy Bangó Sándornak, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakójának TikTok-oldalán kedd hajnalban megjelent egy bejegyzés, amelyben leírja, hogy ki „volt az a bizonyos nevezetű Zsolti bácsi”. Erre reagálva a Fidesz-KDNP úgy fogalmazott, hogy „a Bangó Sándor honlapján ma megjelent szövegben Semjén Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták”, ezért haladéktalanul megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket.

Kovács Katalin főügyészségi csoportvezető ügyész, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője kedd késő délután az MTI érdeklődésére azt írta, az ügyben a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség emberkereskedelem és kényszermunka bűntette, valamint más bűncselekmények miatt folytat nyomozást.

Az ügyészségen alakult nyomozó csoport az ügy teljes körű, minden részletre kiterjedő, valósághű feltárása érdekében jár el, és eközben figyelemmel van a büntetőeljárási törvény azon kötelező rendelkezéseire, miszerint a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül

– fogalmazott a szóvivő. Hozzátette:

a nyomozás azonban továbbra sem nyilvános része a büntetőeljárásnak, a tervezett nyomozati cselekmények nyilvánosság részére történő megjelölésére nincs mód, így további tájékoztatás az ügyről nem adható.Bangó Sándor a Kontrollnak korábban adott interjújában beszélt egy Zsolti bácsi nevű politikusról, aki szexuális bűncselekményeket követett el a Szőlő utcai intézetben nevelt fiatalokkal szemben. Május 8-án az index.hu Bangó Sándor Tik-Tok bejegyzése alapján azt írta, a férfi vallomást tett az ügyészségen, és megnevezte „Zsolti bácsit”, de a nyomozás érdekében nem hozhatja nyilvánosságra a nevet – írja az MTI.

A 24.hu megkereste Füssy Angélát, aki gyermekvédelmi aktivistaként az alapítványán keresztül mentorálta Bangót, de Füssy azt közölte, hogy a fiatal érdekeire való tekintettel semmilyen nyilatkozatot nem fog tenni. Korábban Füssy lapunknak hosszú interjút adott, amelyben Bangót tehetséges, de labilis, sérült lelkű fiatalként írta le, és azt is elmondta: nagyon szerette volna lebeszélni arról, hogy beleálljon ebbe az ügybe, mert féltette a következményektől.