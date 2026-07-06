sportnemzeti sportszöllősi györgy
Sport

Már nem Szöllősi György a Nemzeti Sport főszerkesztője

Szöllősi György
Illyés Tibor / MTI
24.hu
2026. 07. 06. 14:03
Szöllősi György
Illyés Tibor / MTI

A Nemzeti Sport Kft. ügyvezetője a tulajdonosi jogokat gyakorló közmédia vezetőjének, Horváth Andrásnak kérésére

hétfőn azonnali hatállyal mentesítette a munkavégzés alól Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája az MTI-vel.

A közlemény szerint a lap vezetésére és a főszerkesztői feladatok ellátására – szintén azonnali hatállyal – Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport munkatársa kapott ideiglenes főszerkesztői megbízást.

Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a hazai sportélet meghatározó, hiteles, szakmai és korszerű médiumaként szolgálja az olvasókat, a sportújságírás szakmai és etikai alapelveinek következetes érvényesítésével, ezeknek az elveknek a mindenkori főszerkesztőnek is meg kell felelnie – írták.

Közölték azt is, hogy a személyi döntés a közmédia átalakításának része, az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön.

Az új vezetés a következő hetekben átfogó szakmai áttekintést végez a szerkesztőség működéséről, és megteremti a hiteles, kiegyensúlyozott és politikai befolyástól mentes sportújságírás feltételeit – áll a közleményben.

Kapcsolódó
Orbán Viktor miniszterelnök a Várkertben tartotta évértékelő beszédét, ahova a sajtónak nem biztosítottak belépést. Érkező vendégek a Várkert Bazár előtt 2025. február 22-én.
Szöllősi György nem bánta meg, hogy a sportújságíró-szövetséget is belerángatta az előző kormány propagandájába
Az MSÚSZ 59 tagja rendkívüli közgyűlést hívott össze, a napirendi pontok között szerepel egy bizalmatlansági indítvány is.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Mbappé: Mi is tudunk szarháziak lenni

Friss

Népszerű

Összes
Kánikula
Mutatjuk, mikor tér vissza a forróság
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik