paksi atomerőműteljesítménycsökkentés
Belföld

További teljesítménycsökkentésről döntöttek a paksi atomerőműben

Mohos Márton / 24.hu
admin Papp Atilla
2026. 07. 28. 19:10
Mohos Márton / 24.hu
A rendkívüli szárazság miatt.

A rendkívüli szárazság miatt kedden tovább csökkent a Duna vízállása, ezért újabb teljesítménycsökkentésről döntöttek a paksi atomerőműben.

Az MVM azt írta:

a kialakult helyzetre való tekintettel szakembereink a tegnap történt 254 MW-os 1. blokki leterhelésen túl 2026. július 28-án, 20 órától 237 MW-tal csökkentik a 3. blokk teljesítményét.

Hozzátették: folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket.

Hétfőn az ügyben megszólalt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is, aki Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: az ország energiaellátása biztonságban van, azt ugyanakkor ő is megerősítette, hogy a példátlan aszály következtében lecsökkent vízszint miatt kellett csökkenteni az atomerőmű teljesítményét.

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