Bukott, majd megpofozott egy pályabírót a MotoGP éllovasa

Az eset miatt Bezzechit kizárták a vasárnapi versenyről. Az olasz motoros pofonja itt nézhető meg.
A sprintversenyt a Ducati kétszeres világbajnoka, az olasz Francesco Bagnaia nyerte. A brnói időmérő edzésen a japán Ogura Aj volt a leggyorsabb, ezzel karrierje során először indulhatott a pole pozícióból a MotoGP-ben, a rajtot azonban jobban kapta el Bagnaia.
A tízkörös versenyben a japán motoros, illetve a szintén a gyári Ducati színeiben szereplő, hétszeres MotoGP-bajnok spanyol Marc Márquez is kitartóan üldözte az éllovast, ő azonban az utolsó pillanatig kitartott, és végül őt intették le elsőként.
Eredmény, sprintfutam, (10 kör, 54,03 km) a dobogósok:
1. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 18:55.527 perc
2. Ogura Aj (japán, Aprilia) 0.241 másodperc hátrány
3. Marc Márquez (spanyol Ducati) 0.794 mp h.
A vb állása: 1. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 180 pont, 2. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 165, 3. Fabio Di Giannantonio (olasz, VR46-Ducati) 144