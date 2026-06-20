Bukott, majd megpofozott egy pályabírót a MotoGP éllovasa

Az eset miatt Bezzechit kizárták a vasárnapi versenyről. Az olasz motoros pofonja itt nézhető meg.

A sprintversenyt a Ducati kétszeres világbajnoka, az olasz Francesco Bagnaia nyerte. A brnói időmérő edzésen a japán Ogura Aj volt a leggyorsabb, ezzel karrierje során először indulhatott a pole pozícióból a MotoGP-ben, a rajtot azonban jobban kapta el Bagnaia.

A tízkörös versenyben a japán motoros, illetve a szintén a gyári Ducati színeiben szereplő, hétszeres MotoGP-bajnok spanyol Marc Márquez is kitartóan üldözte az éllovast, ő azonban az utolsó pillanatig kitartott, és végül őt intették le elsőként.

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