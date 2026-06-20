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Bukott, majd megpofozott egy pályabírót a MotoGP éllovasa

moto gp cseh nagydíj brno marco bezzechi pofon versenybíró
David Sarmiento / VW Pics / Universal Images Group via Getty Images
24.hu
2026. 06. 20. 21:58
moto gp cseh nagydíj brno marco bezzechi pofon versenybíró
David Sarmiento / VW Pics / Universal Images Group via Getty Images
Pocsék napja volt a MotoGP éllovasának, az olasz Marco Bezzecchinek, aki a Cseh Nagydíj sprintfutamán bukott, majd megütött egy pályabírót.

Az eset miatt Bezzechit kizárták a vasárnapi versenyről. Az olasz motoros pofonja itt nézhető meg.

A sprintversenyt a Ducati kétszeres világbajnoka, az olasz Francesco Bagnaia nyerte. A brnói időmérő edzésen a japán Ogura Aj volt a leggyorsabb, ezzel karrierje során először indulhatott a pole pozícióból a MotoGP-ben, a rajtot azonban jobban kapta el Bagnaia.

A tízkörös versenyben a japán motoros, illetve a szintén a gyári Ducati színeiben szereplő, hétszeres MotoGP-bajnok spanyol Marc Márquez is kitartóan üldözte az éllovast, ő azonban az utolsó pillanatig kitartott, és végül őt intették le elsőként.

Eredmény, sprintfutam, (10 kör, 54,03 km) a dobogósok:

1. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 18:55.527 perc
2. Ogura Aj (japán, Aprilia) 0.241 másodperc hátrány
3. Marc Márquez (spanyol Ducati) 0.794 mp h.

 

A vb állása: 1. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 180 pont, 2. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 165, 3. Fabio Di Giannantonio (olasz, VR46-Ducati) 144

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