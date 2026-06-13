„Ez az irány a teljes bukás tankönyvi esete” – Galgóczi Eszter és Kéri László a Fidesz-kongresszus tanulságairól

Bár a nagy szembenézés és a mélyre ható önkritika ezúttal is elmaradt, Orbán Viktor arról értekezett szombaton, hogy akadtak hibák is a Fidesz részéről: a hibás kampányüzenetek, a részvétel alulbecslése, a gyenge válasz a korrupciós vádakra, valamint a súlyos digitális és mozgósítási lemaradás, különösen a fiatalok körében. Azt állította ugyan, hogy a vereségért őt terheli a felelősség, ugyanakkor a kudarc okai között a „külföldi algoritmusokat”, valamint az „interneten szerveződő kulturális elitet” emlegette, és a kongresszus előtt közzétett röpiratában az áprilisi bukás döntő okaként „négy fő hadtestet” jelölt meg. Szerinte ezek a következők:

a Soros-világ,

Brüsszel,

az ukránok,

a multinacionális cégek.

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Közvetlenül az esemény után kértük Galgóczi Esztert és Kéri Lászlót, hogy értékeljék a Fidesz tisztújító kongresszusán elhangzottakat, valamint azt, hogy mindez vezethet-e a párt megújulásához, illetve politikai sikeréhez.

Galgóczi Eszter, a Forrás Társadalomkutató Intézet politika elemzője Orbán reggeli röpiratával kezdte a gyorselemzést, amelyben a pártelnök korábbiakhoz hasonlóan hárítja a felelősséget, de Galgóczi rámutatott: Orbán a beszédében használta az egyes szám első személyt a hibák esetében, ami ugyan álságosnak tűnhet, ám politikailag átgondolt fordulat, hiszen később hivatkozhat arra, hogy legalább szavak szintjén vállalta a felelősséget. Ez pedig szerinte azért fontos, mert a kongresszus hangulatából az következett, hogy

Orbán vezető szerepe valószínűleg – legalábbis átmenetileg – megkérdőjeleződött a Fideszen belül.

Nem vallhatják be, hogy hazudtak

Főként a vidéki polgármestereknek, valamint Hidvéghi Balázsnak a beszéde egyáltalán nem arra utalt, hogy elégedettek lettek volna a Fideszben; a szervezeti átalakulás, a 28 tagú elnökség is arra mutat, hogy nagyon erős felbolydulás lehetett a háttérben. Hiába mondja Orbán Viktor, hogy »végigmentünk és megbeszéltük, mi volt a választási vereség oka«, itt azért nagyon erős kibeszéletlenség érződött, valamint az, hogy a közösség magára hagyottnak érzi magát. Igaz, hogy nem volt párton belüli kihívója Orbán Viktornak, de nem is vagyok abban biztos, hogy ebben a pozícióban bárki szerette volna felvállalni ezt a szerepet

– fogalmazott az elemző.

Galgóczi szerint a Fidesz jelenlegi iránya a teljes bukás tankönyvi esete.