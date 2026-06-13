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RTL: 7 milliárd forint közpénz ment a Fidesznek kampányoló vajdasági médiacégeknek

24.hu
2026. 06. 13. 21:22

8 év alatt 7 milliárd forintot kaptak a vajdasági médiumok az előző kormánytól – derül ki az RTL Híradó összesítéséből.

A csatorna összesítése szerint 4,8 milliárd kapott a Pannon Rtv, de a Magyar szónak is jutott 1,8 milliárd.

Magyar Péter korábban már jelezte: tíz évre visszamenőleg kivizsgálják a Vajdaságba küldött állami támogatásokat. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter korábban bejelentette: megkezdték a külföldre jutó médiatámogatások átvilágítását. Szerintük ugyanis a vajdasági magyar sajtó közpénzből kizárólag a Fidesz üzeneteit közvetítette.

A pénzt folyósító Bethlen Gábor Alapkezelő szerint nem politikai alapon osztották a pénzeket.

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