Súlyos szemsérülése után játszik a vébén a curacaói csatár

„A legjobb barátom, a legnagyobb büszkeségem, a példaképem. Már akkor is, amikor még csak egy kisfiú voltál. Láttunk benned valami különlegeset. Nem csak tehetséget, hanem egy sokkal nagyobb álmot” – olvasta fel a megható sorokat a 30 éves csatár a FIFA „Letters That Connect” című sorozatában.

Majdnem derékba tört álom

Az apa visszaemlékezett arra az első komoly mélypontra fia karrierjében, amikor 2017-ben súlyos szemsérülést szenvedett az ADO Den Haag játékosaként, ami hosszú időre félbeszakította pályafutását és majdnem derékba törte az álmát, noha akkor éppen a Mainz szerette volna szerződtetni.

A levélben felidézte a nehézségeket és a család közös küzdelmét: a fájdalmat, a bizonytalanságot, a félelmet, a könnyeket. Hangsúlyozta, hogy a feladás soha nem volt opció a család számára.

Apa nemcsak arra büszke, hogy milyen focista lettél, hanem mindenekelőtt arra az emberre, aki vagy.

Curacao válogatottja először kvalifikálta magát a világbajnokságra, az E csoportban Németország, Ecuador és Elefántcsontpart lesz az ellenfele.