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Foci foci vb 2026

Súlyos szemsérülése után játszik a vébén a curacaói csatár

BOCA RATON, FLORIDA - JUNE 13: Gervane Kastaneer #19 of Curaçao looks on during the training of Curacao one day ahead of the FIFA World Cup 2026 Group E match against Germany at Flagler Credit Union Stadium on June 13, 2026 in Boca Raton, Florida. Megan Briggs/Getty Images/AFP
Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Gervane Kastaneer
24.hu
2026. 06. 13. 20:58
BOCA RATON, FLORIDA - JUNE 13: Gervane Kastaneer #19 of Curaçao looks on during the training of Curacao one day ahead of the FIFA World Cup 2026 Group E match against Germany at Flagler Credit Union Stadium on June 13, 2026 in Boca Raton, Florida. Megan Briggs/Getty Images/AFP
Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Gervane Kastaneer
Vasárnap este a német labdarúgó-válogatott Curacao ellen játssza első világbajnoki csoportmérkőzését. A karibi ország egyik játékosa, Gervane Kastaneer elérzékenyült, miután megható levelet kapott édesapjától.

„A legjobb barátom, a legnagyobb büszkeségem, a példaképem. Már akkor is, amikor még csak egy kisfiú voltál. Láttunk benned valami különlegeset. Nem csak tehetséget, hanem egy sokkal nagyobb álmot” – olvasta fel a megható sorokat a 30 éves csatár a FIFA „Letters That Connect” című sorozatában.

Majdnem derékba tört álom

Az apa visszaemlékezett arra az első komoly mélypontra fia karrierjében, amikor 2017-ben súlyos szemsérülést szenvedett az ADO Den Haag játékosaként, ami hosszú időre félbeszakította pályafutását és majdnem derékba törte az álmát, noha akkor éppen a Mainz szerette volna szerződtetni.

A levélben felidézte a nehézségeket és a család közös küzdelmét: a fájdalmat, a bizonytalanságot, a félelmet, a könnyeket. Hangsúlyozta, hogy a feladás soha nem volt opció a család számára.

Apa nemcsak arra büszke, hogy milyen focista lettél, hanem mindenekelőtt arra az emberre, aki vagy.

Curacao válogatottja először kvalifikálta magát a világbajnokságra, az E csoportban Németország, Ecuador és Elefántcsontpart lesz az ellenfele.

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