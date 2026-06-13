orbán viktorkongresszusmagyar pétervarga judit
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2026.06.13.

24.hu
2026. 06. 13. 20:20
  • Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének, Deutsch Tamás emberi selejtekről beszélt a Tisza kapcsán
  • Varga Judit máris reagált arra, hogy Orbán Viktor a bántalmazással kapcsolatban felemlegette őt
  • „Csak Orbán Viktorral újulhat meg a Fidesz” – kongresszus előtti megfejtések
  • Magyar Péter: Orbánék menekülttábor nyitásáról tárgyaltak, miközben a kormány a migrációs konfliktus kiélezését határozta meg politikai célként
  • Gulyás Gergely elismerte, hogy felmerült a vitnyédi menekülttábor terve
  • Kinevezték az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat új vezetőit
  • Ötöslottó: itt vannak az e heti nyerőszámok
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Ez az irány a teljes bukás tankönyvi esete” – Galgóczi Eszter és Kéri László a Fidesz-kongresszus tanulságairól
Ötöslottó: itt vannak az e heti nyerőszámok
Új vezetőket választott a DK
Stumpf István: Orbán asztaláig elértek egyes korrupciós ügyek
Foci-vb: Brazília – Marokkó (élő)
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik