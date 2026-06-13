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Nagyvilág

Trump vejének tervezett luxusüdülője után egy másiknál is tüntettek, kerítést bontottak az albánok

Protesters gather in Portonovo in Zvernec near Vlora, Albania, on June 6, 2026, during ongoing demonstrations against a proposed luxury tourism development project linked to Jared Kushner. Participants carry banners, flags, and symbolic flamingo imagery. (Photo by Vlasov Sulaj/NurPhoto) (Photo by Vlasov Sulaj / NurPhoto via AFP)
Vlasov Sulaj / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Illusztráció
24.hu
2026. 06. 13. 20:05
Protesters gather in Portonovo in Zvernec near Vlora, Albania, on June 6, 2026, during ongoing demonstrations against a proposed luxury tourism development project linked to Jared Kushner. Participants carry banners, flags, and symbolic flamingo imagery. (Photo by Vlasov Sulaj/NurPhoto) (Photo by Vlasov Sulaj / NurPhoto via AFP)
Vlasov Sulaj / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Illusztráció

Mintegy kétszáz helybeli lebontotta egy adriai tengerparti luxusberuházás drótkerítését az északnyugat-albániai Rrjollban arra hivatkozva, hogy a fejlesztés tőlük elkobzott földeken épül. A montenegrói határ közelében fekvő, homokos tengerpartjáról és fenyőerdőiről ismert faluban a tiltakozók albán zászlókat lengettek, és „Forradalmat!” skandálva bontották le a kerítést. A helyszínen kisebb összetűzések alakultak ki a rendőrökkel, a hatóságok azonban nem akadályozták meg a kerítés lebontását – írta az MTI.

A helyiek szerint egy ötcsillagos luxusüdülőt építenének a vitatott területen. A beruházást egy albán vállalat valósítja meg, a projektet pedig az albán kormány kiemelt beruházásként kezeli.

A tiltakozók szerint mintegy kétszáz helyi családot érint a földtulajdon körüli vita. Egyik képviselőjük, az 56 éves Zeke Nikolle Shullani azt mondta, addig folytatják a megmozdulásokat, amíg a földjeiket elvesztő lakosok nem kapnak kártalanítást.

Egy másik helyi földtulajdonos, a 60 éves Nikolin Markpalaj azt kifogásolta, hogy a beruházók nem egyeztettek a lakossággal. Mint mondta, a helyiek hiába kérték a befektetőket, hogy tárgyaljanak velük.

Azt hiszik, hogy mindent következmények nélkül megszerezhetnek?

– tette hozzá.

Flamingós forradalom

A megmozdulás nem egyedi eset: az elmúlt időszakban egyre több tiltakozás kísérte az Albánia tengerpartján tervezett beruházásokat, különösen azokat, amelyek környezetileg érzékeny területeket érintenek.

A legnagyobb visszhangot egy Vlore közelébe tervezett luxusüdülő építése váltotta ki, amely Jared Kushnerhez, Donald Trump amerikai elnök vejéhez köthető. A beruházás ellenzői szerint az fejlesztés egy flamingóknak és tengeri teknősök fészkelőhelyének otthont adó területet veszélyeztet. A tiltakozássorozat emiatt kapta a „flamingós forradalom” nevet, és lett a flamingó a szimbóluma.

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