Trump vejének tervezett luxusüdülője után egy másiknál is tüntettek, kerítést bontottak az albánok

Mintegy kétszáz helybeli lebontotta egy adriai tengerparti luxusberuházás drótkerítését az északnyugat-albániai Rrjollban arra hivatkozva, hogy a fejlesztés tőlük elkobzott földeken épül. A montenegrói határ közelében fekvő, homokos tengerpartjáról és fenyőerdőiről ismert faluban a tiltakozók albán zászlókat lengettek, és „Forradalmat!” skandálva bontották le a kerítést. A helyszínen kisebb összetűzések alakultak ki a rendőrökkel, a hatóságok azonban nem akadályozták meg a kerítés lebontását – írta az MTI.

A helyiek szerint egy ötcsillagos luxusüdülőt építenének a vitatott területen. A beruházást egy albán vállalat valósítja meg, a projektet pedig az albán kormány kiemelt beruházásként kezeli.

A tiltakozók szerint mintegy kétszáz helyi családot érint a földtulajdon körüli vita. Egyik képviselőjük, az 56 éves Zeke Nikolle Shullani azt mondta, addig folytatják a megmozdulásokat, amíg a földjeiket elvesztő lakosok nem kapnak kártalanítást.

Egy másik helyi földtulajdonos, a 60 éves Nikolin Markpalaj azt kifogásolta, hogy a beruházók nem egyeztettek a lakossággal. Mint mondta, a helyiek hiába kérték a befektetőket, hogy tárgyaljanak velük.

Azt hiszik, hogy mindent következmények nélkül megszerezhetnek?

– tette hozzá.

Flamingós forradalom

A megmozdulás nem egyedi eset: az elmúlt időszakban egyre több tiltakozás kísérte az Albánia tengerpartján tervezett beruházásokat, különösen azokat, amelyek környezetileg érzékeny területeket érintenek.

A legnagyobb visszhangot egy Vlore közelébe tervezett luxusüdülő építése váltotta ki, amely Jared Kushnerhez, Donald Trump amerikai elnök vejéhez köthető. A beruházás ellenzői szerint az fejlesztés egy flamingóknak és tengeri teknősök fészkelőhelyének otthont adó területet veszélyeztet. A tiltakozássorozat emiatt kapta a „flamingós forradalom” nevet, és lett a flamingó a szimbóluma.