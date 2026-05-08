Focializmus: Orbán Viktor döntött a Fradiról

Hivatalosan „egyes költségvetési kérdésekről”, valójában a Ferencvárosi Torna Clubról (FTC) döntött a leköszönő kormány. A Magyar Közlönyben megjelent, Orbán Viktor által aláírt határozat általánosságban fogalmaz úgy, hogy

a sportszervezetek tevékenysége kiemelt jelentőséggel bír az egészségmegőrzés, az ifjúságnevelés, valamint a közösségépítés területén,

az elmúlt évek gazdasági kihívásai, ideértve a koronavírus világjárványt, az energiaválságot, majd az orosz–ukrán háborút, komoly nehézségek elé állították a sportszervezeteket.

Noha mindezt általános problémaként írják le, a távozó kormány egyedi döntést hozott.

Csak a Fradi

Orbán Viktor utolsó döntései egyikével (egy másikkal pénteki hatállyal jóváhagyta az országos kórház-főigazgató, Révész János lemondását) valamiért úgy döntött, csak a Fradi kap haladékot kap arra, hogy az állam felé fennálló tartozásait rendezze. Felkérte a sportügyeket felügyelő honvédelmi minisztert, hogy amennyiben a Fidesz-pártigazgató Kubatov Gábor által irányított FTC kezdeményezi

az állam irányába fennálló kötelezettségeinek időbeli átütemezését, és ezt a jogszabályok lehetővé teszik, vizsgálja meg a kérelem kedvező elbírálásának lehetőségét.

A kormány egyik utolsó döntése tehát arra utal, hogy az FTC stabilnak tűnő pénzügyi helyzetére valóban komoly hatással lehet Orbán Viktor lecserélése. Erre a Fradi alelnöke egyébként még a választások előtt egy körlevélben hívta fel a klubnál sportoló gyerekek szüleinek is a figyelmét.

Kubatov Gábor egyelőre csak parlamenti mandátumáról mondott le amikor közölte: követi Orbán Viktort, segít a jobboldal újraszervezésében, a jövőben pedig még több időt szán az FTC-re. (A pártigazgató-alelnök eredetileg 6. volt a Fidesz listáján, ám a Gulyás Gergely vezette új frakciónak mégsem lesz tagja.) Kubatov 2006-ban ült be a parlamentbe, húsz év alatt csak egyszer szólalt fel, 2007-ben a demokrácia fontosságáról beszélt.

A demokrácia olyan örök érvényű szerződés, amelyet az ember elsősorban magára nézve tart kötelezőnek, amellyel természetesnek látja az emberi jogok, a szólásszabadság, a szolidaritás, az igazságosság, az igazmondás iránt érzett felelősség ügyeit.

Néhány éve azt is mondta: addig nem félti a Fideszt, amíg ilyen a Fradi-B-közép.

Kulcsár Krisztián, a Tisza Párt megválasztott képviselője, a Magyar Olimpiai Bizottság volt elnöke ugyanakkor a 24.hu-nak azt mondta: alapvető problémának tartja a politika és a sport összefonódását, mert a politikai vezetők a szakmai hibákra, az eredménytelenségre politikai választ adnak.

Egy politikából jövő sportvezető a körülményeket hibáztatja, a rossz időjárást, a bírót, az ellenfelet,

így elzárja a lehetőséget a hiba kijavítása elől. Kulcsár a választás előtt adott interjúban azt is mondta, hogy szerinte a Tisza Párt győzelmétől a magyar sportot azok féltik, akik rátelepedtek az állami pénzcsapokra.