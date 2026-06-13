A vébé kabalafiguráinak öltözött rendőrök razziáztak Peruban – elkaptak egy fociőrült drogdílert

Egész meglepő technikát vetett be a perui kábítószer-ellenes rendőrség a főváros Limában.

Két munkatársuk a jelenleg futó foci-világbajnokság két kabalájának, Clutch, a fehérfejű rétisasnak és Maple, a jávorszarvasnak beöltözve rontott rá egy drogdílerre. Előbbi kabala az Egyesült Államokat, utóbbi Kanadát jelképezi a rendező országok közül.

A rendőrség TikTok-oldalára feltöltött videóban az látható, ahogy a két jelmezes egy faltörő kossal tör be a kapun, majd letartóztatnak egy fehér trikós férfit. A felvételen lőfegyvert és fehér port tartalmazó csomagokat is látni.

A rendőrség közlése szerint az akció során 2524 csomag kokainbázist és egy fegyvert találtak, ami háromtól hét évig terjedő börtönbüntetéssel büntetendő – írta a CBS News.

@policiaperu 🚨 #PNP #Lima #SeguridadCiudadana ♬ sonido original - Policía Perú #Lima | La inteligencia policial también salva familias 👮‍♂️🇵🇪 La Policía Nacional del Perú ejecutó una operación estratégica que permitió la captura de presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a la venta de droga. Con planificación, inteligencia operativa y una táctica sorpresiva, nuestros agentes lograron intervenir en una zona donde la criminalidad creía tener ventaja. Durante la acción policial se incautaron sustancias ilícitas y elementos de convicción que fortalecerán las investigaciones correspondientes. Este resultado demuestra que la PNP no improvisa: investiga, planifica y actúa con eficacia para proteger a la sociedad peruana. Porque detrás de cada intervención hay un objetivo superior: devolver tranquilidad a las calles, proteger a nuestras familias y reafirmar la confianza del Perú en su Policía. ✅ Inteligencia, estrategia y acción al servicio de tu seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad!!! #PolicíaNacionalDelPerú

Carlos Fredy Alcántara Obregón ezredes, a „mindennapos bűnesetekkel” foglalkozó Zöld Osztag vezetője az Associated Pressnek azt mondta:

A csapat által végzett felderítő munkának köszönhetően megállapítottuk, hogy a letartóztatni kívánt személy megrögzött futballrajongó, akit elragadott a világbajnokság láza. Így hát munkatársainkat világbajnoki kabalafiguráknak álcáztuk, hogy gyanútlanul megközelíthessük és letartóztassuk.

Mindezt a Mexikó–Dél-Afrikai Köztársaság nyitómeccs alatt.

A harmadik kabala, a Mexikót szimbolizáló Zayu, a jaguár nem vett részt a rajtaütésben.

Rendőrségi szokás

Ez nem az első alkalom, hogy a perui rendőrség jelmezeket viselt letartóztatásoknál, volt már például Grincsnek, Freddy Kruegernek és Deadpoolnak öltözött rendőr is.

2025-ben, Valentin-napon egy rendőr teknős alakú hátizsákkal, vízidisznónak öltözve tartóztatott le egy limai drogügyi nyomozásban részt vevő személyt. Más rendőrök korábban Marvel szuperhősöknek álcázták magukat.

Szintén valentin-napi eset, mikor egy lufit markoló macinak öltözött rendőrrel csaptak le két dílerre, erről be is számoltunk. Ahogy egy mikulásos esetről is.

Peru nem kvalifikálta magát az idei világbajnokságra, mivel a 10 dél-amerikai, CONMEBOL csapat közül a kilencedik helyen végzett. Legutóbb 2018-ban szerepeltek a versenyen.