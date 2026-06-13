Kultúra

Szivárványba borította ezt az őrült, szépséges világot – David Hockney élete képekben és a képein

Paul Harris / Getty Images
David Hockney a kutyájával malibui otthonánál 1994 januárjában.
admin Bényi Andrea
admin Kránicz Bence
2026. 06. 13. 11:48
Paul Harris / Getty Images
David Hockney a kutyájával malibui otthonánál 1994 januárjában.

Szivárványba borította ezt az őrült, szépséges világot – David Hockney élete képekben és a képein

admin Bényi Andrea
admin Kránicz Bence
2026. 06. 13. 11:48
David Hockney úgy tudta élvezni az életet, mint kevesen, és színektől, energiától, erotikától duzzadó festményein ezt meg is tudta mutatni. Egész életében kitartóan kereste, hol és hogyan lenne érdemes élni – Malibutól Normandiáig, finom ételek és kellemes beszélgetőpartnerek társaságában. Minden új technológia érdekelte, festett vászonra, de iPadre is. Képgalériánkkal a nyolcvannyolc éves korában elhunyt művészre emlékszünk.

Életének nyolcvankilencedik évében, csütörtökön elhunyt David Hockney képzőművész, a világ egyik legnépszerűbb és nem mellesleg a legdrágábban eladott alkotásokat készítő mai festője.

Ahogy nekrológunkban írtuk, Hockney nem szorította korlátok közé a művészetét: hat évtizedet felölelő karrierje során fotókollázsokat, absztrakt tájképeket, valamint 3D-s alkotásokat is készített.

Képgalériánkon a festő képei és képek a festőről:

14 fotó
Kultúra
david hockneyfestőgalériameghalt
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