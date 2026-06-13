Szivárványba borította ezt az őrült, szépséges világot – David Hockney élete képekben és a képein

David Hockney úgy tudta élvezni az életet, mint kevesen, és színektől, energiától, erotikától duzzadó festményein ezt meg is tudta mutatni. Egész életében kitartóan kereste, hol és hogyan lenne érdemes élni – Malibutól Normandiáig, finom ételek és kellemes beszélgetőpartnerek társaságában. Minden új technológia érdekelte, festett vászonra, de iPadre is. Képgalériánkkal a nyolcvannyolc éves korában elhunyt művészre emlékszünk.