Szivárványba borította ezt az őrült, szépséges világot – David Hockney élete képekben és a képein
David Hockney úgy tudta élvezni az életet, mint kevesen, és színektől, energiától, erotikától duzzadó festményein ezt meg is tudta mutatni. Egész életében kitartóan kereste, hol és hogyan lenne érdemes élni – Malibutól Normandiáig, finom ételek és kellemes beszélgetőpartnerek társaságában. Minden új technológia érdekelte, festett vászonra, de iPadre is. Képgalériánkkal a nyolcvannyolc éves korában elhunyt művészre emlékszünk.
Életének nyolcvankilencedik évében, csütörtökön elhunyt David Hockney képzőművész, a világ egyik legnépszerűbb és nem mellesleg a legdrágábban eladott alkotásokat készítő mai festője.
Ahogy nekrológunkban írtuk, Hockney nem szorította korlátok közé a művészetét: hat évtizedet felölelő karrierje során fotókollázsokat, absztrakt tájképeket, valamint 3D-s alkotásokat is készített.
Képgalériánkon a festő képei és képek a festőről: