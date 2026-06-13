Vasárnap nagyon erős UV-B sugárzásra, durva zivatarokra számíthatunk

Nagyon erős, a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható vasárnap a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön – közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt. az MTI-vel szombaton.

A dél-dunántúli régió területének 87 százalékán az UV-index meghaladja majd a 7,0-es értéket, a lehetséges maximumérték 7,3 lesz. Emellett a dél-alföldi régió 80 százalékán is 7-es értéket meghaladó UV-index várható, a lehetséges maximumérték 7,1 lesz.

A HungaroMet arra kér mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen. Azt javasolják, hogy aki teheti, 11 és 15 óra között kerülje a napozást, viseljen vállat takaró pólót, szalmakalapot, és használjon fényvédő krémet. Felhívták a figyelmet arra, hogy normál bőrtípusnál már 15-20 percnyi napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.

Időjárás szombat este és vasárnap

Szombat éjszakára a gomolyfelhők összeesnek, nagyrészt kiderül az ég, de egy hullámzó frontrendszer hatására hajnaltól képződnek, illetve érkeznek is fölénk felhők, néhol gyenge csapadék nem kizárt.

Vasárnap napközben változó felhőzetre számíthatunk általában többórás napsütéssel.

Délelőtt még kevés, délutántól viszont egyre több helyen, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatar is lehet.

A nyugati, északnyugati szelet hazánk északkeleti, északi felén többfelé kísérhetik erős széllökések. Zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 17 fok között várható, a hidegre hajlamos északkeleti helyeken lesz hűvösebb a hajnal.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap döntően 24 és 28 fok között valószínű.